Digiworld hạ gần nửa kế hoạch lãi chỉ sau một tháng

Cuối tháng 2, lãnh đạo Digiworld thông qua kế hoạch lãi ròng đạt 787 tỷ đồng, nhưng con số này giảm chỉ còn 400 tỷ trong tờ trình mới gửi các cổ đông.

Theo tài liệu gửi các cổ đông trong phiên họp thường niên sắp tới, Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, DGW) dự kiến lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 400 tỷ đồng, giảm 42% so với năm trước. Doanh thu cũng giảm khoảng 9%, còn 20.000 tỷ đồng.

"Với sự suy giảm của nền kinh tế cũng như nhu cầu của người tiêu dùng, Digiworld xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 có sự sụt giảm", tờ trình viết.

Con số này không chỉ giảm so với năm ngoái mà cũng thấp hơn đáng kể so với kế hoạch được Hội đồng quản trị Digiworld thông qua vào cuối tháng 2. Khi đó, ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch doanh thu hơn 25.100 tỷ đồng, còn lãi ròng khoảng 787 tỷ, tăng 14% và 15% so với năm trước.

Digiworld cho biết sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác hiện có và tìm kiếm những đối tác tiềm năng mới. Đồng thời, công ty sẽ hoàn thiện kênh phân phối đa ngành, cơ sở vật chất cũng như đội ngũ để phát triển ngành hàng mới, nâng cao thị phần, doanh thu và lợi nhuận.

Triển vọng kinh doanh sụt giảm sau hai năm tăng trưởng cao cũng là bức tranh chung của ngành bán lẻ năm nay.

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (FRT) cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm hơn một nửa, còn 240 tỷ đồng. Hai năm trước đó, doanh nghiệp đã lập đỉnh lợi nhuận với 554 tỷ (năm 2021) và 485 tỷ đồng (năm 2022).

Nguyên nhân chính là khó khăn tại FPT Shop. Năm nay, theo FPT Retail, FPT Shop vẫn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ các yếu tố bất lợi đã bắt đầu từ quý IV/2022 như sức mua các mặt hàng ICT giảm mạnh, thị trường mua trả góp cũng liên tục suy giảm, trong khi chi phí tài chính, lạm phát tăng cao. Doanh nghiệp này cũng chưa thể dự báo thời điểm thị trường phục hồi. Năm ngoái, chuỗi này đóng góp gần 70% trong tổng doanh thu hơn 30.000 tỷ của FRT.

Không lên kế hoạch giảm lãi như FRT, nhưng Thế Giới Di Dộng (MWG) chỉ đặt mục tiêu tăng 1% doanh thu (lên 135.000). Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2009 của doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ.

Minh Sơn