Điều trị suy giãn tĩnh mạch lâu năm bằng laser nội mạch không mổ

Công nghệ laser nội mạch bước sóng mới 1940 nm mang đến hướng điều trị không phẫu thuật, phục hồi nhanh, phù hợp những ca suy giãn lâu năm và người cao tuổi.

Bà Phạm Thị Kiên, cán bộ hưu trí (TP HCM), và bà Nguyễn Thị Mười, 63 tuổi, làm nghề thợ may (Long An), là hai trong số những bệnh nhân lớn tuổi chịu đựng suy giãn tĩnh mạch suốt nhiều thập kỷ trước khi đến Trung tâm điều trị chuyên sâu suy giãn tĩnh mạch Bernard thăm khám.

Bà Kiên cho biết dù tuân thủ mang vớ y khoa và dùng thuốc theo chỉ định, các búi tĩnh mạch trên chân bà ngày càng phình to, kèm cảm giác nặng mỏi và đau nhức. Còn bà Mười từng tạo ra nhiều bộ cánh đẹp cho chị em phụ nữ nhưng bản thân lại e ngại diện váy do đôi chân nổi gân xanh, búi gồ ghề.

Không chỉ người cao tuổi, Bernard cũng tiếp nhận nhiều ca bệnh trẻ tuổi. Nữ doanh nhân Nhung Nguyễn, 38 tuổi, được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch độ 2 sau khi sinh con thứ hai. Dù không có yếu tố nghề nghiệp hay di truyền, sự thay đổi nội tiết tố sau sinh được xem nguyên nhân dẫn đến bệnh lý. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Angiology (thuộc hệ thống dữ liệu y học của Mỹ), nguy cơ mắc suy giãn tĩnh mạch tăng rõ rệt theo số lần sinh con. Cụ thể nguy cơ tăng đến 3,8 lần ở những phụ nữ sinh từ hai con trở lên.

Suy giãn tĩnh mạch có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi và tiến triển âm thầm. Ảnh: Bernard Healthcare

Theo BS.CK2 Phan Duy Kiên, chuyên khoa Phẫu thuật mạch máu - Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời là cố vấn chuyên môn Hội đồng Y khoa Bernard Healthcare, những trường hợp trên cho thấy suy giãn tĩnh mạch có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, âm thầm tiến triển và phần lớn người bệnh chỉ thăm khám khi đã ở giai đoạn nặng, từ C2 trở lên. Ở giai đoạn này, laser nội mạch (EVLA) được khuyến nghị là lựa chọn điều trị đầu tay, thay thế dần phẫu thuật truyền thống. Kỹ thuật này sử dụng năng lượng laser đưa trực tiếp vào lòng tĩnh mạch, làm xơ hóa và loại bỏ tĩnh mạch bệnh lý an toàn, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh.

Nếu như trước đây, laser nội mạch sử dụng các bước sóng 980 nm và 1470 nm, thì mới đây, sự xuất hiện của laser bước sóng 1940 nm là một bước tiến. Nghiên cứu của Kubíček P. và cộng sự công bố trên Tạp chí Phẫu thuật Mạch máu (Journal of Vascular Surgery, 2021) chỉ ra những ưu điểm vượt trội của laser 1940 nm.

Hiệu quả điều trị lâm sàng vượt trội. Sau điều trị, các triệu chứng điển hình của suy giãn tĩnh mạch như nặng mỏi chân, tê bì, chuột rút về đêm... giảm rõ rệt. Các búi tĩnh mạch nổi cộm dưới da được xử lý triệt để.

Giảm đau, ít biến chứng. Bước sóng 1940 nm có khả năng hấp thụ nước cao gấp nhiều lần so với bước sóng 1470 nm, giúp năng lượng laser tập trung chính xác vào thành tĩnh mạch, hạn chế ảnh hưởng mô xung quanh. Nhờ vậy, ít đau rát, ít sưng bầm, nhiều bệnh nhân không cần dùng thuốc giảm đau sau thủ thuật.

Thủ thuật nhanh, phục hồi sớm. Quá trình điều trị chỉ khoảng 30 - 45 phút, không cần nằm viện. Bệnh nhân có thể về trong ngày, đi lại, sinh hoạt bình thường, phù hợp với người bệnh trong độ tuổi lao động.

Hạn chế tái phát. Khi được thực hiện đúng kỹ thuật và có chế độ chăm sóc tốt, laser nội mạch bước sóng 1940 nm có tỷ lệ tái phát thấp hơn rõ rệt so với phẫu thuật truyền thống.

Tại Việt Nam, Bernard là một trong những đơn vị y tế ứng dụng laser nội mạch bước sóng 1940 nm.

Bernard ứng dụng laser nội mạch bước sóng 1940 nm điều trị suy giãn tĩnh mạch. Ảnh: Bernard Healthcare

Theo thông tin từ đơn vị phân phối công nghệ NeoV1940 Corona Infinite Ring của Hãng NeoLaser (Israel) tại Việt Nam, ca laser 1940 nm đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện vào tháng 12/2024 do BS.CK2 Phan Duy Kiên, chuyên khoa phẫu thuật mạch máu thực hiện.

"Laser nội mạch bước sóng 1940nm mang đến sự cân bằng giữa hiệu quả loại bỏ tĩnh mạch bệnh lý và tính an toàn cho bệnh nhân. Kết hợp với sợi quang Corona Infinite Ring, chúng tôi nhận thấy hiệu quả khép mạch ổn định hơn, bệnh nhân ít đau và có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau 24 giờ. Đây chính là trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng mà Bernard hướng đến", bác sĩ Kiên cho biết.

Sau thành công của ca bệnh, bác sĩ Kiên cùng Bernard tiếp tục thực hiện nhiều ca, và đều ghi nhận kết quả tích cực, bệnh nhân đánh giá trải nghiệm nhẹ nhàng, hồi phục nhanh, búi tĩnh mạch được xử lý hơn 90%, chân hết nặng mỏi và thẩm mỹ cải thiện rõ rệt.

Nhiều bệnh nhân vui mừng thoát khỏi suy giãn tĩnh mạch nhờ phương pháp điều trị hiện đại, công nghệ mới tại Bernard. Ảnh: Bernard Healthcare

Bernard là cơ sở y tế ngoài công lập được Sở Y tế TP HCM cấp phép danh mục kỹ thuật điều trị chuyên sâu điều trị suy giãn tĩnh mạch, bao gồm: laser nội mạch, sóng cao tần RFA, tiêm xơ. Đồng thời, có hỗ trợ bảo hiểm và bảo lãnh viện phí, giúp người bệnh yên tâm điều trị, nhẹ gánh lo chi phí.

Với công nghệ laser nội mạch bước sóng mới 1940 nm, suy giãn tĩnh mạch không còn là nỗi lo dai dẳng. "Việc chủ động thăm khám tại cơ sở uy tín và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp chính là bước đầu tiên để bệnh nhân lấy lại đôi chân khỏe mạnh, cải thiện thẩm mỹ và nâng cao chất lượng cuộc sống", bác sĩ Kiên cho hay.

Thế Đan