Điều trị nám bằng bộ đôi công nghệ laser Fotona của Mỹ

Citrine Derma Clinic kết hợp hai công nghệ laser Fotona Dynamis Max và StarWalker để xử lý sắc tố, tái tạo da, mang lại hiệu quả điều trị nám toàn diện.

Điều trị nám không đơn thuần là cải thiện thẩm mỹ mà còn là bước quan trọng giúp phụ nữ tự tin hơn khi làn da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, sạm màu. Tại Citrine Derma Clinic, công nghệ laser Fotona được ứng dụng như giải pháp điều trị sắc tố da chuyên sâu, kết hợp giữa hiệu quả và an toàn.

Đội ngũ Bác sĩ chuyên môn cao tại Phòng khám Da liễu Thẩm mỹ Citrine. Ảnh: Citrine Derma Clinic

Citrine Derma Clinic là một trong những đơn vị thẩm mỹ da liễu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trọn bộ hai công nghệ laser Fotona: Dynamis Max và StarWalker, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận an toàn và hiệu quả.

Laser StarWalker chuyên xử lý các vấn đề sắc tố như nám, tàn nhang, đồi mồi. Công nghệ này phát hiện chính xác vùng da tăng sắc tố và chỉ tác động chọn lọc, hạn chế gây tổn thương mô lành. Trong khi đó, Dynamis Max đảm nhiệm chức năng trẻ hóa tổng thể, giúp tái tạo da từ bên trong, cải thiện độ đàn hồi và giúp da sáng mịn.

Sự phối hợp giữa hai công nghệ tạo ra cơ chế tác động đa lớp, từ lớp biểu bì đến trung bì, giúp giảm nám và phục hồi làn da căng mịn.

Bộ đôi công nghệ Laser Fotona chuyên xử lý các vấn đề sắc tố da. Ảnh: Citrine Derma Clinic

Theo ThS.BS Châu Ngọc Tố Trinh, đại diện Citrine Derma Clinic, tại phòng khám, mỗi khách hàng đều được thăm khám da chuyên sâu bằng hệ thống Observ 520x trước khi bắt đầu liệu trình. Thiết bị này giúp xác định tình trạng da: loại nám, độ sâu sắc tố, mức độ lão hóa hay các vấn đề tiềm ẩn.

ThS. BS. Châu Ngọc Tố Trinh thực hiện điều trị nám cho khách hàng tại phòng khám. Ảnh: Citrine Derma Clinic

Từ kết quả phân tích, đội ngũ bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị riêng biệt. Trung bình, liệu trình điều trị nám sẽ kéo dài 3 - 5 buổi, thực hiện mỗi một, hai tuần một lần tùy thuộc tình trạng da. Sau khi hoàn tất liệu trình chính, khách hàng sẽ được tư vấn duy trì định kỳ để kéo dài hiệu quả và hạn chế tái phát nám.

Theo đại diện đơn vị, không ít người từng thất vọng với các phương pháp điều trị nám không hiệu quả hoặc để lại biến chứng. Citrine Derma Clinic chú trọng hai yếu tố cốt lõi là công nghệ chuẩn quốc tế và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao. Phòng khám hoạt động theo quy trình khép kín, lấy cá nhân hóa làm trọng tâm, đảm bảo hiệu quả cho từng khách hàng.

"Chúng tôi không điều trị nám theo một công thức chung. Mỗi làn da có cơ địa và vấn đề riêng, cần được phân tích kỹ lưỡng và điều trị phù hợp", bác sĩ Tố Trinh nói.

Thế Đan