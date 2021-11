Điều tra bổ sung vụ án Youtuber Lê Chí Thành

TP HCMVKS đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nhiều vấn đề trong việc Youtuber Lê Chí Thành bị cáo buộc chống lại biện pháp tạm giữ xe của CSGT.

Ngày 8/11, Công an TP Thủ Đức cho biết đang điều tra bổ sung đối với Lê Chí Thành (38 tuổi, nguyên đại úy công an Trại giam Z30D, trại Thủ Đức, Bộ Công an) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, VKSND TP Thủ Đức đã hoàn tất cáo trạng truy tố Thành, chuyển sang toà cùng cấp nhưng bị trả hồ sơ, đề nghị làm rõ nhiều vấn đề.

Lê Chí Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra trước đó xác định, ngày 20/3, Thành lái ôtô vi phạm giao thông nên bị Tổ tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc dừng xe, kiểm tra. Cựu đại uý xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm bản photo nên không được chấp nhận.

Cảnh sát xác định Thành vi phạm các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình giấy tờ tuỳ thân khi được yêu cầu; không có giấy đăng ký xe nên quyết định tạm giữ ôtô.

Thành không đồng ý. Khi xe cẩu đến đưa ôtô vi phạm về trụ sở, người này ngồi trước đầu xe của mình cản trở. Sự việc kéo dài hơn 2 tiếng.

Trong 2 tiếng làm việc với cảnh sát, Thành lấy điện thoại livestream, phản đối các yêu cầu của lực lượng chức năng và kêu gọi người đi đường tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Thành không cho cẩu ôtô vi phạm về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Thành ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại quận 12, TP HCM. Tháng 7/2020, người này bị tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Thành sau đó lên mạng xã hội nhận là người chống tham nhũng, tiêu cực và thường nói về các "án oan". Anh này cũng gây chú ý khi đăng tải các video "giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ", song nội dung thể hiện người ghi hình có hành vi và lời nói công kích, thách thức cảnh sát.

Quốc Thắng