'Lê Chí Thành bị xem xét thêm tội'

TP HCMNgoài hành vi vừa bị khởi tố, Youtube Lê Chí Thành đang bị xem xét xử lý về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tin được thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đưa ra tại buổi họp báo sáng 18/4.

Bốn hôm trước, Lê Chí Thành (38 tuổi, nguyên đại úy công an Trại giam Z30D, trại Thủ Đức, Bộ Công an) bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ.

* Tiếp tục cập nhật.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn tại buổi họp báo sáng nay. Ảnh: Đình Văn.

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện ôtô 4 chỗ do Thành lái đã đi vào làn dành cho xe máy trên Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, hơn 20 ngày trước.

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Thành đưa bản photo giấy phép lái xe, đăng kiểm và lấy điện thoại live stream quá trình làm việc với cảnh sát.

CSGT xác định tài xế có các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình chứng minh nhân dân khi được yêu cầu; không có giấy đăng ký xe nên quyết định niêm phong và tạm giữ ôtô vi phạm.

Lê Chí Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thành phản đối các yêu cầu của lực lượng chức năng và kêu gọi người đi đường tụ tập gây mất an ninh trật tự. Khi xe cẩu đến đưa ôtô vi phạm về trụ sở, người này ngồi trước đầu xe của mình cản trở. Sự việc kéo dài hơn 2 tiếng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Thành từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, "tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ" sau đó tán phát lên mạng xã hội. Mục đích của người này là "thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự".

Thành không cho cẩu ôtô vi phạm về trụ sở. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Thành ngụ tỉnh Bình Thuận, nguyên đại úy công an Trại giam Z30D, trại Thủ Đức, bị tước danh hiệu Công an Nhân dân tháng 7 năm ngoái.

Gần đây, người này lên mạng xã hội nhận là người chống tham nhũng, tiêu cực, liên tục có các video gọi là "giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ". Tuy nhiên, trong các video này thể hiện người ghi hình có hành vi và lời nói công kích, thách thức cảnh sát.

Đình Văn