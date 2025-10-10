Điều tàu hàng 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt

Bắc NinhNhằm tránh cầu đường sắt bắc qua sông Thương bị lũ cuốn, một tàu hàng chở xỉ quặng nặng 300 tấn được đưa ra giữa cầu để tăng tải trọng, trấn giữ cầu.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết việc điều tàu để tăng tải trọng cho cầu sông Thương trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được thực hiện lúc 13h ngày 8/10 trong bối cảnh cầu có thể bị nước lũ cuốn trôi.

Theo phương án ban đầu, tàu chở đá từ Đồng Mỏ ở Lạng Sơn sẽ được điều tới cầu đường sắt Sông Thương, song do tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng bị ngập nên tàu không thể di chuyển.

Sau đó, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đưa tàu hàng gồm 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn tới. Đơn vị quản lý tuyến đường cũng đã phong tỏa cầu Sông Thương, cấm xe máy và xe thô sơ đi hai bên cầu để bảo đảm an toàn.

Tàu hàng nặng khoảng 300 tấn giữ cầu Sông Thương. Ảnh: Đức Huy

Ngày 10/10, nước lũ tại sông Thương lên cao, chỉ còn cách đáy dầm cầu Sông Thương gần một mét. Đoàn tàu nặng 300 tấn hiện vẫn nằm ở giữa cầu.

Cầu Sông Thương được xây dựng năm 1894, là di tích lịch sử ở TP Bắc Giang cũ. Trong kháng chiến chống Pháp, cầu nằm trên tuyến đường huyết mạch chi viện vũ khí và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, cầu phải hứng chịu nhiều trận bom phá hoại, các trận đánh được ví như "cây cầu Hàm Rồng thứ hai của miền Bắc".

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phương án dùng tàu hàng để tăng tải trọng, trấn giữ cầu từng được thực hiện tại cầu Long Biên vào năm 1971 khi nước sông Hồng dâng cao. Tháng 9/2024, sau bão Yagi, phương án này cũng được tính tới để giữ cầu Đuống và Long Biên, nhưng không thực hiện vì nước sông Hồng không lên nữa.

Chiều 9/10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn phăng khoảng 20 m lớp nền và đá trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ), để lại hai thanh ray trơ trên không. Sự cố chỉ ảnh hưởng về hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện không còn chạy tàu khách, chỉ phục vụ chở hàng với tần suất khoảng 3-4 chuyến mỗi tháng. Các đơn vị liên quan đang lên phương án sửa chữa, gia cố lại đoạn bị hỏng.

