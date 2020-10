Trump chỉnh lại áo khoác của mình, quay mặt vào đám đông, chân di chuyển và lắc qua lắc lại hai nắm tay.

Tổng thống Donald Trump hoàn toàn nhập tâm vào giai điệu ca khúc "YMCA" của Village People, nhóm nhạc disco Mỹ như một cách khép lại các cuộc vận động tranh cử của mình.

Ông bắt đầu bằng cách đưa nắm tay lên cao, đung đưa qua lại, vỗ tay, vẫy chào, sau đó lắc đầu và di chuyển chân theo nhịp trong sự reo hò của đám đông. Ở phía dưới sân khấu, các nhân viên và trợ lý hàng đầu, cũng hoà theo nhịp, lắc lư người và hát theo ca khúc của thập niên 70.

Tổng thống Trump nhảy theo bài "YMCA" khi khép lại cuộc vận động tranh cử ở Johnstown, Pennsylvania, hôm 13/10. Ảnh: AP.

Điệu nhảy của Trump đã trở thành khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi trong một năm tranh cử nhiều thách thức do đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế và tình trạng bạo loạn chủng tộc. Điệu nhảy thậm chí trở thành một trào lưu trên TikTok, dù ông đã ban lệnh cấm ứng dụng này ở Mỹ, và được nhại lại trên chương trình "The Late Show với Stephen Colbert".

"Hãy đặt hàng 'Dancing with The Don' và để Tổng thống Trump dạy các bạn những động tác hấp dẫn nhất", chương trình của Colbert nói.

Các nhân viên chiến dịch tranh cử và người thân của Trump cũng tích cực quảng bá các video nhảy của ông và video ăn theo của người hâm mộ khi Tổng thống Mỹ đang bị dẫn trước ở hầu hết các cuộc thăm dò và nhiều bang chiến trường hai tuần trước ngày bầu cử chính thức.

"Thật yêu điệu nhảy này!", Ivanka, con gái kiêm cố vấn cấp cao của Trump, viết khi chia sẻ lại video quay một cô gái trẻ bắt chước động tác của ông.

Điệu nhảy của Trump khi vận động tranh cử gây sốt Cô gái bắt chước điệu nhảy của Trump. Video: Twitter/Brad. Những nỗ lực để biến điệu nhảy thành một cơn sốt diễn ra khi Tổng thống Mỹ đang cố gắng chứng minh sự khoẻ mạnh của mình sau khi nhiễm nCoV, khiến ông phải nhập viện ba đêm.

Điều này khiến ông vấp phải chỉ trích từ một số người, trong đó có nhà báo Don Lemon của CNN. "Ông ấy vui vẻ nhảy trên nấm mồ của 215.000 người Mỹ", Lemon nói, đề cập đến số người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ.

"YMCA", bài hát mà phần lớn mọi người xem là dành cho người đồng tính, là cái tên mới nhất trong danh sách các ca khúc được sử dụng tại chiến dịch tranh cử của Trump. "YMCA" được lựa chọn thay thế sau khi nhóm Rolling Stones doạ kiện nếu Trump không ngừng phát bài hát "You Can’t Always Get What You Want" của họ.

Chiến dịch của Trump đã gặp phải nhiều rắc rối liên quan đến các bài hát. Rolling Stones, Aerosmith hay Adele đều phản đối ông sử dụng các ca khúc của họ.

Các trợ lý của Trump nhảy theo Tổng thống tại cuộc vận động ở thành phố Carson, Nevada, hôm 18/10. Ảnh: AP.

Năm 2016, Backstreet Boys và ’N Sync là hai nhóm nhạc quen thuộc tại chiến dịch vận động của Trump, bên cạnh những bản ballad từ các vở nhạc kịch Broadway như "The Phantom of the Opera","Cats" và "Les Misérables".

Bài "Macho Man" của nhóm Village People cũng mới được thêm vào danh sách gần đây. Nhóm nhạc disco cho biết họ đồng ý để Trump phát các ca khúc của mình.

"Giống như hàng triệu fan của Village People trên toàn thế giới, Tổng thống và những người ủng hộ ông đã thể hiện sự yêu thích thực sự đối với âm nhạc của chúng tôi. Âm nhạc của chúng tôi mang tính phổ quát và chắc chắn mọi người đều có quyền nhảy YMCA, bất kể đảng phái chính trị của họ".

Chiến dịch tranh cử của Trump từ chối cho biết ai là người nảy ra ý tưởng dùng "YMCA" làm bài hát quen thuộc của ông.

Anh Ngọc (Theo AP)