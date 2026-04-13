'Cha đẻ' công ty bán dẫn 10 tỷ USD hỗ trợ sinh viên Việt săn học bổng

TS Lợi Nguyễn, đồng sáng lập doanh nghiệp 10 tỷ USD trong lĩnh vực bán dẫn, sẽ cùng trao học bổng tới 15.000 USD để hỗ trợ sinh viên Việt Nam săn các suất học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài.

Học bổng Cất cánh được tổ chức phi lợi nhuận VISEMI Foundation công bố hôm 12/4. TS Lợi Nguyễn, đồng sáng lập Inphi, nguyên Phó chủ tịch cấp cao Marvell - tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết kế vi mạch, là một trong những nhà tài trợ đầu tiên cho chương trình.

"Cất Cánh" hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam, bằng cách hỗ trợ sinh viên tiếp cận chương trình thạc sĩ, tiến sĩ ở các đại học hàng đầu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và châu Âu.

Học bổng không trao tiền mà là chương trình kéo dài 6 tháng, giúp sinh viên vượt qua những rào cản phổ biến trong quá trình làm hồ sơ du học. Họ được hỗ trợ chi phí ôn luyện và thi chứng chỉ ngoại ngữ, hướng dẫn viết luận, cũng như hỗ trợ sinh hoạt phí, lệ phí nộp hồ sơ và visa, và vé máy bay. Chương trình cũng giúp sinh viên nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và kết nối mạng lưới cố vấn quốc tế.

Chương trình có bốn gói hỗ trợ. Gói toàn diện có giá trị cao nhất, lên tới 15.000 USD (gần 400 triệu đồng). Sinh viên được đào tạo tiếng Anh, hỗ trợ sinh hoạt phí trong giai đoạn chuẩn bị và được giới thiệu cố vấn khi ứng tuyển.

Hai gói có giá trị từ 1.000 đến 5.000 USD, dành cho ứng viên đã có nền tảng về kiến thức và tài chính, chủ yếu cần cố vấn định hướng chiến lược. Cuối cùng là gói trị giá 1.000 USD, dành cho sinh viên năm thứ hai, nhằm giúp các em bắt đầu sớm quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Sau khi giành học bổng du học, mạng lưới chuyên gia của VISEMI, tình nguyện viên địa phương sẽ tiếp tục giúp ứng viên bắt nhịp với môi trường mới.

Đại diện ban quản lý chương trình, gồm ThS Lân Phạm (Đại học California, Irvine) và ThS Linh Vũ (Đại học Stanford), cho biết học bổng hướng đến các sinh viên xuất sắc thuộc khối ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) có điểm học tập trung bình từ 3.0 trở lên, có sáng kiến, thành tích khoa học nổi bật.

TS Lợi Nguyễn tại Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn (AISC), tháng 3/2025. Ảnh: Thanh Hằng

TS Lợi Nguyễn, 66 tuổi, sinh ra ở TP HCM. Ông lấy bằng tiến sĩ Kỹ thuật điện tại Đại học Cornell năm 1989, thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA) năm 1997.

Năm 2000, ở tuổi 40, ông cùng bạn thành lập Inphi - công ty chuyên cung cấp giải pháp bán dẫn quang, dịch vụ viễn thông, đám mây và analog tốc độ cao cho doanh nghiệp. Inphi nhiều lần đứng trước bờ vực phá sản, nhưng dưới sự dẫn dắt của ông, công ty từng bước vượt qua khó khăn và vươn lên. Tháng 4/2021, Marvell mua lại Inphi với 10 tỷ USD, gây chấn động thung lũng Silicon và ngành bán dẫn thế giới.

Chia sẻ lý do tham gia tài trợ học bổng, ông Lợi cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn khó khăn khi tới Mỹ. Khi đó, ông không thành thạo tiếng Anh, lại không có người định hướng, nên việc học bấp bênh. Trong lần thi GRE (bài thi chuẩn hóa cho các chương trình sau đại học) đầu tiên, chỉ với một tuần chuẩn bị, ông nằm trong nhóm 20% có điểm thấp nhất. Mười năm sau, với nhiều nỗ lực, bền bỉ, ông đã vươn lên top 1% điểm GMAT (bài thi dùng đăng ký vào các trường Kinh doanh) cao nhất ở Mỹ.

"Vượt qua rào cản ngôn ngữ là vô cùng quan trọng để thành công ở Mỹ", TS. Lợi Nguyễn nói, nhìn nhận người Việt có thể vượt qua rào cản này bằng sự chăm chỉ và quyết tâm.

ThS Nguyễn Bảo Anh, Tổng giám đốc VSAPLab - startup về đóng gói bán dẫn tiên tiến, đồng tình. Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhìn nhận nhờ nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, chịu khó tự học, sau hai năm du học Hàn Quốc, anh vươn lên vị trí giám đốc cấp cao tại Synopsys - tập đoàn thiết kế vi mạch hàng đầu của Mỹ tại Việt Nam. Anh và các cộng sự đã thiết kế thành công công nghệ kết nối cho chip 3nm đầu tiên, được cộng đồng công nghệ quốc tế ghi nhận.

TS Công Trịnh, đồng sáng lập của VISEMI, hiện là Quản lý kỹ thuật của tập đoàn cung cấp thiết bị sản xuất chip Applied Materials, Mỹ, kỳ vọng học bổng sẽ giúp sinh viên Việt Nam có hành trang du học vững chắc.

"Chúng tôi ở thung lũng Silicon, trung tâm công nghệ của thế giới, nhiều khi vẫn còn mông lung về định hướng công nghệ. Nên để một sinh viên học ở Việt Nam nắm bắt được xu hướng công nghệ của thế giới là rất khó", TS Công lý giải.

VISEMI mong các tổ chức, cá nhân, du học sinh Việt ở nước ngoài đồng hành để trao 150 suất học bổng trong 5 năm tới. Năm nay, chương trình nhận hồ sơ của ứng viên dự kiến tốt nghiệp vào mùa hè 2027 hoặc 2028, hạn nộp trực tuyến đến hết 26/4.

Thanh Hằng