Học bổng chính phủ Trung Quốc cho du học sinh Việt giảm mạnh

Số học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2026 cho người Việt giảm gần 50% so với năm ngoái, chỉ còn 16 suất.

Thông tin do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 28/11. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2020 đến nay, khi học bổng diện này trong khoảng 34-77 suất.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Cục trưởng Hợp tác quốc tế, giải thích hàng năm Trung Quốc duy trì 150 suất học bổng chính phủ cho người Việt, tính cả số du học sinh đang theo học theo diện này. Những năm trước, số suất học bổng nhiều, nên chỉ tiêu mới năm nay giảm.

Theo ông, số học bổng cho sinh viên mới những năm tới có thể cao trở lại, sau khi nhóm đang học tốt nghiệp và về nước.

Khuôn viên Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, giữa tháng 9/2025. Ảnh: Peking University Fanpage

Học bổng chính phủ Trung Quốc cấp từ bậc đại học đến tiến sĩ, ở tất cả lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, y học, kinh tế, luật, giáo dục, lịch sử, văn học, mỹ thuật...

Chính phủ Trung Quốc chi trả học phí, chỗ ở, bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và phí sinh hoạt. Phía Việt Nam cấp vé máy bay lượt đi và lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và một phần sinh hoạt phí.

Điểm mới năm nay là chương trình 1 năm dự bị tiếng tại Trung Quốc bị bỏ, nên các ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Trung để vào học chuyên ngành ngay từ đầu.

Người dự tuyển phải có chứng chỉ HSK (bài thi Hán ngữ quốc tế, gồm 6 cấp độ) thấp nhất là cấp 3 với bậc đại học, cấp 4 với bậc sau đại học, còn hiệu lực. Có bằng đại học hoặc thạc sĩ học bằng tiếng Trung tại Trung Quốc, ứng viên được miễn.

Nếu đăng ký học bằng tiếng Anh, ứng viên cần có chứng chỉ TOEFL ITP 550, tăng 50 điểm so với năm ngoái, hoặc IELTS 6.0 trở lên. Người đã học đại học, thạc sĩ bằng tiếng Anh ở nước ngoài không cần điều kiện nói trên.

Những yêu cầu khác không thay đổi so với năm ngoái. Với hệ thạc sĩ và tiến sĩ, người ứng tuyển cần tốt nghiệp bậc học liền kề trước đó, làm việc tại cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục ít nhất một năm kể từ khi tốt nghiệp.

Riêng người tốt nghiệp năm 2024 và 2025 (đã được cấp bằng và bảng điểm) phải có kết quả học tập thấp nhất là 8 (với thạc sĩ) hoặc loại giỏi trở lên (với tiến sĩ), cam kết trở về làm việc sau khi học xong. Ứng viên học bổng thạc sĩ không quá 35 tuổi, tiến sĩ không quá 40 tuổi.

Học bổng hệ đại học xét học sinh lớp 12 đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia và sinh viên năm thứ nhất (hệ chính quy tập trung). Cả hai đều cần có điểm trung bình bậc THPT đến thời điểm nộp hồ sơ từ 7 trở lên.

Học sinh đang học lớp 12 chưa có giấy tốt nghiệp tạm thời và học bạ đủ ba năm THPT; sinh viên năm thứ nhất chưa có bảng điểm học kỳ 1, được bổ sung hồ sơ sau, lần lượt trước ngày 31/7 và 31/3/2026.

Ứng viên gửi hồ sơ tiếng Việt, tiếng Anh/tiếng Trung trực tuyến đồng thời tại hai địa chỉ. Cụ thể, hồ sơ tiếng Việt phải được quét (scan), lưu thành file PDF (mỗi tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB), rồi tải lên trang tuyển sinh của Cục hợp tác quốc tế trước ngày 15/1/2026. Hồ sơ tiếng Trung/tiếng Anh được gửi qua Hệ thống thông tin học bổng chính phủ Trung Quốc, trước ngày 31/1/2026.

Ngoài ra, ứng viên chuyển một bộ hồ sơ giấy tiếng Việt và hai bộ tiếng Trung/tiếng Anh bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ở 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 15/1/2026.

Theo trang thông tin về học bổng chính phủ Trung Quốc - Chinese Scholarship Council, mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho du học sinh là 2.500 nhân dân tệ (9,3 triệu đồng), 3.000 nhân dân tệ (11,2 triệu đồng) hoặc 3.500 nhân dân tệ (13 triệu đồng) mỗi tháng, tương ứng với bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Thời gian đào tạo chương trình tiến sĩ là 3-5 năm, từ 2 đến 4 năm với chương trình thạc sĩ và 4-5 năm với hệ cử nhân.

Khánh Linh