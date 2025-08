Lắp đồng hồ kiểm chứng giúp tôi xóa tan nghi ngờ tiền điện tăng vọt

Thay vì nghi ngờ trong mệt mỏi, tôi quyết định lắp đồng hồ kiểm chứng, để đảm bảo đã khiếu nại thì chắc chắn thành công.

Tôi thấy cứ mỗi dịp hè về, tiền điện tăng vọt so với mấy tháng trước, là trên khắp trang mạng, nhiều người đua nhau vào thể hiện đủ quan điểm hỷ nộ ái ố, mà ít người chịu tìm hiểu nguyên do.

Rồi ai cũng bảo: "Tháng này tôi dùng y như tháng trước mà sao lại tăng bằng này số điện".

Rất nhiều người không hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu là khi nhiệt độ phòng tăng cao, ngay cả một cái quạt cũng tiêu thụ điện nhiều hơn, do tản nhiệt kém dẫn đến giảm hiệu suất.

Tương tự cho tủ lạnh hay điều hòa, giữa thời tiết 32 độ C và 37 độ C lượng điện tiêu thụ chênh nhau rất nhiều do máy phải hoạt động nhiều hơn. Rồi ví dụ, ngày 32 độ C chỉ bật 27 độ C đã mát, nhưng ngày nóng 37 độ C thì do cảm giác, họ phải hạ xuống 25 độ C mới mát. Như vậy sẽ dẫn đến lượng điện càng tiêu thụ nhiều.

Bản thân tôi cũng không tin tưởng tuyệt đối vào đồng hồ của nhà điện, nhưng quan điểm của tôi là nói gì phải có bằng chứng, chứ không nói chuyện theo cảm tính.

Thế nên căn nhà nào của tôi, tôi cũng đều lắp thêm một cái đồng hồ có tem kiểm chuẩn của cơ quan đo lường để đối chứng. Và trong thực tế, tiền điện có tăng có giảm, nhưng không lần nào tôi phải nghi ngờ, vì số điện tiêu thụ hàng tháng của hai đồng hồ đều khớp.

Thế nên thay vì nghi ngờ mệt mỏi, mỗi gia đình nên tự trang bị một cái công tơ đối chứng để đảm bảo quyền lợi cho gia đình mình, và để đảm bảo đã khiếu nại thì chắc chắn thành công.

Sông Đông Êm Đềm