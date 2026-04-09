Điệu hip hop của thí sinh Hoa hậu Thái Lan gây sốt

Màn nhảy khi thi áo tắm của Darathorn Yoothong tại Miss Grand Thailand 2026 hút hàng chục triệu view, gây bão trên mạng xã hội toàn cầu.

Trình diễn tại vòng bán kết cuộc thi hôm 25/3, thay vì catwalk, Darathorn Yoothong ngồi xoạc chân trên giày cao gót, lắc hông, khoe cơ bắp theo tiếng nhạc của ca khúc Nobody (Wonder Girls). Khi đồng diễn, người đẹp phô diễn động tác hip hop kết hợp biểu cảm hài hước.

Điệu nhảy hip hop của thí sinh Hoa hậu Thái Lan gây sốt Darathorn Yoothong trình diễn tại đêm thi. Video: Miss Grand Thailand

Tên tuổi Darathorn Yoothong lan rộng sau đêm thi và kéo dài suốt nhiều ngày qua. Trên X, video nhảy của cô hút hơn 30 triệu lượt xem. Loạt kênh truyền thông như CNN, Channel NewsAsia đưa tin, góp phần giúp lượt xem tăng vọt.

MC dự báo thời tiết nổi tiếng của Mỹ - Nick Kosir - đăng video bày tỏ sự yêu thích với các bước nhảy của người đẹp. Anh nói Darathorn Yoothong không đoạt danh hiệu (dừng chân ở top 20) vẫn "chiếm trọn trái tim khán giả toàn cầu", thậm chí muốn mời cô đến nhảy cùng tại Quảng trường Thời đại, theo Mirror Thailand.

Người dùng mạng xã hội lẫn TikToker nổi tiếng cover hoặc làm video nhận xét về điệu nhảy. The Social Show của kênh truyền hình CTV (Canada) mời nhiều người nổi tiếng tham gia talkshow bàn về sức hút của Darathorn Yoothong. Parade, MyModernMet dẫn nhiều bình luận của khán giả quốc tế, chẳng hạn "Cô ấy trông thật vui tính" hay "Darathorn Yoothong không có vương miện nhưng đã chiến thắng trên nền tảng số". Số khác cho rằng sự nổi tiếng của Darathorn Yoothong còn lấn át tân hoa hậu Patthama Jitsawat.

Người dùng mạng xã hội cover điệu nhảy của Darathorn Yoothong Người dùng mạng xã hội cover điệu nhảy của Darathorn Yoothong. Video: Tổng hợp từ TikTok

Nhiều khán giả nhận xét điệu nhảy góp phần tạo dấu ấn cá nhân, sự khác biệt, đồng thời phá vỡ khuôn mẫu tại sân khấu hoa hậu. Bên cạnh đó, một bộ phận cho rằng nó chưa phù hợp hoặc thí sinh cố tình làm lố để gây chú ý. Thực tế, nhiều năm qua, ban tổ chức Miss Grand Thailand cho phép thí sinh sáng tạo về cách trình diễn hoặc thể hiện bản thân tại phần thi hô tên, áo tắm.

Điệu nhảy hip hop của thí sinh Hoa hậu Thái Lan gây sốt Darathorn Yoothong thể hiện lại điệu nhảy trên đường phố và hậu trường các sự kiện. Video: TikTok DADAmahaDIVA

Nhờ điệu nhảy, cuộc sống Darathorn Yoothong đang bước sang trang mới. Những ngày qua, cô trở thành khách mời tại nhiều sự kiện, được các nhãn hàng, thương hiệu mời đóng quảng cáo. Hôm 8/4, Bangkok Post, TNN Online đăng tải video Darathorn Yoothong tham gia buổi tập aerobic tại công viên Lumpini cùng hàng nghìn người. Tại đây, cô tiếp tục gây sốt khi thể hiện lại điệu nhảy. Theo cập nhật trên trang cá nhân, lịch trình của Darathorn Yoothong trong tháng 4 gần như kín.

Darathorn Yoothong nói cảm ơn công chúng đã dành tình cảm cho mình. "Tôi đang thể hiện tính cách thật, muốn truyền năng lượng tích cực đến mọi người", cô nói.

Darathorn Yoothong là thí sinh của tỉnh Kalasin tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Cô sinh năm 2002, từng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Ramkhamhaeng. Yoothong còn là vũ công được đào tạo bài bản, từng biểu diễn tại concert, đóng MV cùng các ca sĩ.

Tân Cao