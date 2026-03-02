Điều gì xảy ra khi nam giới mất cân bằng nội tiết?

Mất cân bằng nội tiết ở nam giới như suy giảm testosterone, rối loạn tuyến giáp hoặc insulin có thể gây mệt mỏi, thay đổi cân nặng, khó ngủ.

Nam giới cũng có thể gặp tình trạng rối loạn nội tiết, phổ biến nhất là suy giảm testosterone, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng sinh sản.

Giảm cân đột ngột

Nam giới giảm cân nhanh mà không thay đổi chế độ ăn uống hoặc thói quen tập luyện cần lưu ý tình trạng mất cân bằng nội tiết tố. Hormone tuyến giáp, insulin và cortisol điều chỉnh quá trình trao đổi chất, cách cơ thể sử dụng năng lượng. Cụ thể bệnh cường giáp (tăng sản xuất hormone tuyến giáp) sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất dẫn đến giảm cân.

Lo lắng hoặc trầm cảm

Cảm giác cáu kỉnh, lo âu hoặc trầm cảm ở nam giới có thể liên quan đến rối loạn nội tiết. Nồng độ testosterone thấp hoặc những vấn đề về hormone tuyến giáp dễ làm gián đoạn chức năng dẫn truyền thần kinh trong não, ảnh hưởng đến tâm trạng, động lực, sự ổn định cảm xúc. Việc giải phóng quá mức hormone căng thẳng cortisol cũng gây rối loạn tâm trạng.

Giảm ham muốn tình dục

Testosterone là hormone nam chính, quan trọng đối với ham muốn tình dục ở nam giới. Khi nồng độ hormone này suy giảm do lão hóa, stress, bệnh mạn tính hoặc rối loạn tuyến yên, nam giới có thể giảm nhu cầu sinh lý.

Nam giới mất cân bằng nội tiết tố thường khó ngủ. Ảnh được tạo bởi AI

Mệt mỏi cả ngày

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi gần như cả ngày, ngay cả sau khi thức dậy sau một giấc ngủ dài, có thể cảnh báo mất cân bằng nội tiết tố. Nồng độ testosterone thấp, rối loạn tuyến giáp, mức cortisol bị rối loạn đều khiến cơ thể khó duy trì sản xuất năng lượng, dẫn đến mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, mệt mỏi còn là triệu chứng của nhiều vấn đề khác như thiếu ngủ, thiếu máu, trầm cảm, nhiễm trùng mạn tính...

Khát nước, tiểu nhiều

Khát nước nhiều và đi tiểu thường xuyên, đặc biệt về đêm, là dấu hiệu điển hình của tăng đường huyết do rối loạn insulin trong bệnh tiểu đường. Ít gặp hơn, một số rối loạn hormone khác như đái tháo nhạt cũng có thể gây tình trạng này.

Khó ngủ

Nam giới khó ngủ kéo dài có thể liên quan đến rối loạn nội tiết như mất cân bằng melatonin, cortisol hoặc bệnh lý tuyến giáp - những yếu tố ảnh hưởng đến nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, mất ngủ cũng thường xuất phát từ stress hoặc thói quen sinh hoạt.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)