Điều gì xảy ra khi ăn nấm linh chi?

Ăn nấm linh chi có thể tăng cường miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể song đôi khi cũng có thể gây ra các tác dụng phụ về tiêu hóa.

Nấm linh chi là loại nấm mọc ở nhiều vùng khí hậu nóng ẩm Châu Á. Nó có kết cấu cứng và vị hơi đắng, thường được sấy khô để pha trà hoặc dùng dưới dạng bột chiết xuất, dung dịch, viên nang. Dưới đây là những lợi ích và tác dụng phụ của nấm linh chi.

Tăng cường miễn dịch, giảm viêm

Nấm linh chi chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có khả năng điều hòa hệ miễn dịch. Loại nấm này cũng có thể giúp kiểm soát chức năng của tế bào lympho T (tế bào T). Các tế bào bạch cầu này đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch như chống lại nhiễm trùng, ung thư.

Nấm linh chi chứa nhiều chất chống viêm mạnh và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, nâng cao sức khỏe tổng thể. Các hợp chất này có khả năng giảm viêm, trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây ra stress oxy hóa (mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và gốc tự do). Về lâu dài, điều này giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, tập trung bảo vệ cơ thể khỏi viêm nhiễm và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Tăng năng lượng

Đối với những người thường xuyên mệt mỏi như mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính, nấm linh chi có thể là nguồn tăng năng lượng tự nhiên. Thực phẩm này chứa polysaccharide - loại carbohydrate phổ biến nhất trong thực phẩm, có tác dụng cải thiện chức năng ty thể, nơi sản sinh năng lượng cho tế bào.

Cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm

Ăn nấm linh chi có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm lo âu, triệu chứng trầm cảm, đồng thời hỗ trợ cơ thể và tinh thần thích nghi tốt hơn với căng thẳng.

Đặc tính phòng ung thư

Các hợp chất chống viêm mạnh trong linh chi như chất chống oxy hóa, beta-glucan, polysaccharide và axit amin có khả năng ức chế khối u.

Giảm các dấu hiệu lão hóa

Nấm linh chi có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, chủ yếu nhờ tăng hoạt động của các enzyme chuyển hóa, ngăn ngừa bệnh thoái hóa thần kinh do stress oxy hóa, điều hòa hệ miễn dịch, làm chậm sự hình thành gốc tự do. Nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống nhăn, các hợp chất từ nấm linh chi còn được sử dụng trong mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Linh chi chứa các hợp chất sinh học có lợi cho não như triterpene và polysaccharide. Triterpene giúp kiểm soát viêm, chống gốc tự do và điều hòa chất dẫn truyền thần kinh. Polysaccharide nuôi dưỡng, bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ, khả năng tập trung và sự chú ý.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột là tập hợp vi khuẩn, nấm men và nấm sống trong đường tiêu hóa, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Loại nấm có lợi cho hệ tiêu hóa, cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm ống tiêu hóa, chủ yếu nhờ polysaccharide, tạo môi trường đường ruột lành mạnh.

Hạ huyết áp, hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Hợp chất triterpene trong nấm linh chi có thể giúp giảm viêm mạch máu, triglyceride trong máu, đồng thời tăng cholesterol HDL tốt, cải thiện tuần hoàn, nhờ đó giảm huyết áp và cholesterol. Ăn nấm linh chi cũng hỗ trợ giảm triệu chứng đái tháo đường, giảm đường huyết, cải thiện khả năng sử dụng insulin.

Tác dụng phụ

Một số tác dụng phụ ít gặp khi ăn nấm linh chi như khó chịu tiêu hóa nhẹ, phát ban da, chóng mặt, khô miệng, khô hoặc ngứa họng, đau đầu, chảy máu mũi.

Một số người có thể nên tránh sử dụng nấm linh chi, bao gồm người đang dùng các loại thuốc như thuốc chống đông máu hoặc thuốc ức chế miễn dịch, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người có tiền sử bệnh gan hoặc thận, trẻ em... Nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung nấm linh chi để được tư vấn về tính an toàn và liều lượng phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)