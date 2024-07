Điều gì khiến Hội An được vinh danh 'thành phố đẹp thứ 4 thế giới'?

Quảng NamHội An diện tích nhỏ nhưng sống động và mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống Việt Nam, thu hút sự yêu thích của du khách quốc tế, theo các chuyên gia.

Theo công bố giải World's Best thường niên vào tháng 7 của tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel & Leisure, Hội An đứng thứ 4 tại hạng mục 25 thành phố đẹp nhất thế giới 2024 với 90,67 điểm trên 100, sau San Miguel de Allende của Mexico, Udaipur của Ấn Độ và Kyoto của Nhật Bản. Hội An cũng lọt top 25 thành phố đẹp nhất châu Á, đứng thứ 3 sau hai đại diện từ Ấn Độ và Nhật Bản. Năm nay, giải thưởng thu hút hơn 700.000 phiếu bầu của các chuyên gia, du khách trên thế giới.

"Đây là một vinh dự, hạnh phúc lớn lao", Phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh nói về kết quả thành phố vừa đạt được. Ông cũng gửi lời cám ơn đến những du khách đã tới trải nghiệm, khám phá, thưởng ngoạn và thấu hiểu Hội An thông qua các phiếu bình chọn.

Khu vực phố cổ Hội An. Ảnh: Nguyễn Hữu Phương Uyên

Người đại diện thành phố cho biết điểm đến từng rất nhiều lần được nhận giải thưởng, danh hiệu. Những năm dịch bệnh khiến ngành du lịch thế giới "đông cứng", Hội An vẫn được bình chọn là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện. Điều này phần nào chứng minh cho những nỗ lực miệt mài của thành phố để giữ gìn, bồi đắp hình ảnh tốt đẹp trong mắt du khách.

CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cảm thấy bất ngờ nhưng "vô cùng tự hào" khi Hội An xếp thứ hạng cao trong cuộc bình chọn từ một tạp chí du lịch nổi tiếng và uy tín trong giới lữ hành thế giới. "Càng tự hào hơn nữa khi Hội An đứng trên các thành phố đón lượng khách lớn và nổi tiếng thế giới như Paris, Venice, Rome hay New York", ông Đạt nói thêm.

Với hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch, đặt chân đến hơn 40 quốc gia và hàng trăm thành phố nổi tiếng thế giới, ông Đạt cho rằng Hội An được bình chọn trong top đẹp nhất thế giới "không phải vô lý". So về diện tích, kiến trúc, Hội An nhỏ và không có nhiều công trình đồ sộ, tinh xảo bằng nhiều nơi khác. Dù vậy, thành phố này lại "chiếm thế thượng phong" nhờ rất nhiều ưu điểm. Vùng lõi phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, không gian phố đậm nét truyền thống Việt dù ảnh hưởng nhiều văn hóa khác nhau như Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, Hội An có sự lãng mạn và sống động ít nơi nào có được. Thành phố không chỉ có biển mà còn có cả sông, có đồng lúa, có thuyền lá kết đèn lồng thả hoa đăng, có các show biểu diễn thực cảnh. Thả hoa đăng trên sông là một trong những trải nghiệm được khách quốc tế mua tour của công ty ông Đạt yêu thích.

Về trải nghiệm, Hội An có đầy đủ hoạt động du khách yêu thích: các cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống, các bãi biển đẹp như An Bàng, Cửa Đại phục vụ du khách tắm biển. Ẩm thực Hội An đa dạng, phong phú như cao lầu, cơm gà và cả hải sản tươi sống. Hội An cũng có các tour trải nghiệm cuộc sống của người dân như một ngày làm nông dân, cưỡi trâu thăm cánh đồng lúa, các lớp học nấu ăn, các quán cà phê lúa hay ngồi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu. Chính vì Hội An nhỏ nên du khách không mất nhiều thời gian để di chuyển đến các điểm du lịch, trải nghiệm.

Quán cà phê Lò gạch ở Hội An, xung quanh là đồng lúa. Ảnh: Duy Hậu

"Hội An nhỏ nên cô đọng, là nơi có mọi thứ mà ít những thành phố lớn trên thế giới có được", ông Đạt nói thêm. Đi bộ trong khu vực phố cổ, du khách vẫn tận hưởng được sự bình yên dù nơi này luôn đông khách du lịch. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã quản lý rất tốt khi bảo tồn được các ngôi nhà cổ dù nơi này thường xuyên đối mặt lũ lụt.

Về giá cả, Hội An là điểm đến du lịch nên đắt đỏ hơn một số tỉnh thành khác. Tuy nhiên, nếu so với các thành phố lớn và đẹp khác trên thế giới, giá cả tại nơi này lại "quá rẻ", chỉ bằng một phần ba.

Giám đốc khu nghỉ dưỡng và spa Victoria Hội An Phạm Văn Dũng cho biết nếu muốn khám phá hết vẻ đẹp Hội An, du khách nên ở tối thiểu sáu ngày. Ngoại trừ phố cổ, rừng dừa Bảy Mẫu đã quá quen thuộc, du khách còn có thể nghỉ dưỡng tắm biển, trải nghiệm các môn thể thao như lái thuyền buồm catamara, chèo kayak, ghé Cù Lao Chàm. Ngoài ra, du khách có thể chọn tour khám phá vùng nông thôn trên xe ba bánh sidecar, ghé làng rau Trà Quế, tham quan lò gạch cũ. Với dòng khách cao cấp thích nghỉ dưỡng, du khách có thể tận hưởng những buổi massage, spa trị liệu hay dạo quanh những khu vườn xanh mát bên biển, ngắm bình minh.

Tuy nhiên, Hội An cũng có những điểm cần khắc phục. Nguyễn Hữu Phương Uyên, du khách 35 tuổi đến từ TP HCM, cho biết tuy Hội An có cảnh sắc và phố cổ đẹp, đồ ăn ngon nhưng khu phố cổ chưa có nhiều hoạt động văn hóa. Hiện tại các căn nhà cổ chủ yếu được sử dụng cho mục đích bán hàng. Các bãi biển đang bị xâm lấn.

Du khách Việt đạp xe tham quan Hội An. Ảnh: Nguyễn Hữu Phương Uyên

CEO AZA Travel lưu ý Hội An đang bị quá tải du khách và đối mặt với tình trạng lũ lụt. Do đó, khắc phục tình trạng du khách đông đúc và thực hiện các biện pháp chống lụt, chống xâm lấn biển, quản lý quy hoạch đô thị là những động thái chính quyền nên ưu tiên hàng đầu.

Phó Chủ tịch TP Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết thành phố không đặt ra mục tiêu phải giành các giải thưởng. Thay vào đó, chính quyền luôn cố gắng trân trọng, bảo tồn và phát huy tài nguyên văn hóa, sinh thái, đa dạng sinh học biển đảo, đồng ruộng, sông nước, làng quê cũng như nếp sống văn hóa.

Trong những năm dịch bệnh, thành phố đã dành thời gian để nghiên cứu, đánh giá về du lịch Hội An. Ngày 31/7/2023, Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về "xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch" được ban hành. Hội An được xác định vươn tầm thành trung tâm du lịch của tỉnh, khu vực miền Trung và cả nước, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của châu Á và thế giới theo hướng du lịch xanh, bền vững.

"Chúng ta cần có quy hoạch tổng thể và tầm nhìn xa vì càng ngày danh tiếng Hội An càng lớn, khách đến càng đông", ông Đạt nói.

Phương Anh - Đắc Thành