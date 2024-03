Hội An là 'điểm đến nổi tiếng rẻ nhất thế giới'

Chi phí 8 món cơ bản nhất trong một chuyến du lịch tại Hội An khoảng 1,5 triệu đồng, rẻ nhất trong bảng xếp hạng 40 điểm đến nổi tiếng thế giới.

Bảng chỉ số Chi phí đi nghỉ toàn cầu của Post Office, công ty tài chính hàng đầu tại Anh, công bố vào tháng 3 hằng năm chỉ ra Hội An là điểm đến đường dài có chi phí cho kỳ nghỉ rẻ nhất thế giới trong năm 2024. Trong 18 năm công bố bảng xếp hạng, 2024 là năm đầu tiên Hội An đứng đầu danh sách. Năm ngoái Hội An xếp thứ 6.

Du khách tham quan Hội An bằng đường thủy trên sông Hoài. Ảnh: Đắc Thành

Cape Town và Kenya lần lượt đứng top 2 và 3. Tamarindo, Costa Rica là điểm đến có chi phí du lịch đắt đỏ nhất thế giới, xếp thứ 40; New York, Mỹ đứng thứ 39.

Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, có tổng chi phí chi tiêu cơ bản là 51,18 bảng (hơn 1,5 triệu đồng). Tại Cape Town, số tiền cần chi là 54,35 bảng (hơn 1,6 triệu đồng) và Kenya là 54,39 bảng (hơn 1,6 triệu đồng). Trong khi đó, con số mà khách du lịch phải bỏ ra cho các món đồ tương tự ở Tamarindo, Costa Rica, là 158 bảng (hơn 5 triệu đồng). Giá cả ở Tamarindo tăng 13% so với năm ngoái.

Bảng chỉ số Chi phí đi nghỉ toàn cầu là sự kiện thường niên được công bố trong 18 năm qua 40 điểm nghỉ dưỡng toàn cầu theo thứ tự rẻ nhất đến đắt nhất. Danh sách được lựa chọn và xếp hạng dựa trên chi phí chi phí 8 mặt hàng thiết thực cần chi tiêu trong kỳ nghỉ như một cốc bia, bữa ăn ba món, bữa tối, thuốc chống côn trùng, kem chống nắng.

Bảng chi phí năm nay cũng chỉ ra giá bữa ăn, đồ uống, các mặt hàng du lịch khác đã giảm đáng kể so với năm ngoái tại 25 trong số 40 điểm du lịch, thành phố trong bảng xếp hạng. Post Office hy vọng công bố mới nhất trở thành gợi ý thiết thực dành cho du khách dự định đi nghỉ dưỡng trong năm nay, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ảm đạm.

10 điểm đến giá rẻ nhất Chi phí

(triệu đồng) 10 điểm đến giá đắt nhất Chi phí

(triệu đồng) 1. Hội An, Việt Nam 1,6 40. Tamarindo, Costa Rica 4,94 2. Cape Town, Nam Phi 1,7 39. New York, Mỹ 4,48 3. Mombasa, Kenya 1,72 38. St John's, Antigua 4,33 4. Tokyo, Nhật Bản 1,85 37. Rodney bay, St Lucia 4,30 5. Algarve, Bồ Đào Nha 1,87 36. Brifgetown, Barbados 4,22 6. Sharm el-Sheikh, Ai Cập 1,92 35. Khu trung tâm Dubai, Dubai 4,20 7. Sunny Beach, Bulgaria 1,96 34. Scarborough, Tobago 4,09 8. Kuta, Bali 1,98 33. Cancun, Mexico 3,98 9. Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ 2,1 32. Darwin, Australia 3,95 10. Paphos, đảo Cyprus 2,3 31. Punta Cana, CH Dominica 3,90

Anh Minh (Theo Post Office, DM)