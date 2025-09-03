Điều đặc biệt của chiếc cốc lễ hội bia lớn nhất thế giới 2025

MunichBan tổ chức Oktoberfest vừa tiết lộ thiết kế đặc biệt của chiếc cốc năm nay, như một lời mời gọi người mê bia và du khách khắp thế giới đến với lễ hội.

Thay vì những biểu tượng quen thuộc, chiếc cốc chính thức của lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest năm nay lại gây chú ý khi đặt những người phục vụ, nghệ sĩ biểu diễn vào vị trí trung tâm. Đây là lời tri ân dành cho những con người đã làm nên linh hồn của lễ hội bằng sự chăm chỉ và lòng hiếu khách.

Lễ hội bia lớn và lâu đời nhất thế giới năm nay sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 5/10 tại Munich (Đức). Đây là lần tổ chức thứ 190 của lễ hội.

Cốc vại để uống bia là một đặc trưng được chờ đợi của lễ hội hằng năm. Người tham gia sau khi mua vé vào cửa sẽ được phát một chiếc cốc để tự rót bia ở bất kỳ lều nào. Kết thúc lễ hội, họ được mang cốc về nhà và sưu tập qua từng năm. Mỗi năm, cốc sẽ có những thiết kế hoa văn khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng trong hơn một thế kỷ qua và đều có dung tích 1 lít.

Chiếc cốc Oktoberfest 2025. Ảnh: Oktoberfest.de

Cốc năm nay có chiều cao 210 mm, nặng 1,15 kg, được sản xuất thủ công và có số lượng giới hạn, làm từ gốm đá tráng muối. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của những làng nghề thủ công truyền thống chuyên sản xuất gốm đá và thiếc của vùng Bavaria.

Tuần qua, chiếc cốc đã được giới thiệu tại Munich. Họa tiết trên cốc đã giành giải nhất trong một cuộc thi tuyển chọn hồi tháng 2. Hình ảnh nổi bật nhất là một nữ phục vụ cười rạng rỡ trong trang phục truyền thống, mang theo mọi thứ làm nên nét đặc biệt của Oktoberfest gồm những vại bia, chiếc bánh brezel đặc trưng, những chiếc kèn, và các tòa nhà của Munich.

Với phong cách giống như con tem cách điệu, họa tiết toát lên sự sôi động, hài hước và lòng hiếu khách. Thiết kế còn thể hiện niềm vui sống, nét đặc trưng của Munich và sự dễ nhận diện trên toàn cầu. Họa tiết này cũng được sử dụng trên poster và nhiều ấn phẩm khác của lễ hội.

Hình ảnh của Oktoberfest 2025 trên các đồ lưu niệm của lễ hội. Ảnh: Oktoberfest.de

Ngoài cốc dành cho người tham dự Oktoberfest, cốc sưu tập 2025 được bán tại cửa hàng lưu niệm chính thức ở khu vực lễ hội và tại các văn phòng thông tin du lịch chính thức của du lịch Munich, với giá 35 euro (khoảng 1 triệu đồng), loại có nắp giá 55 euro (khoảng 1,7 triệu đồng). Mỗi cốc đều có chữ ký của nghệ sĩ thiết kế ở phần đáy và được gói trong hộp quà. Du khách mua tour của du lịch Munich mùa lễ hội này sẽ được tặng cốc.

Các loại bình đựng bia cũng được bán để làm đồ lưu niệm. Bình bia lễ hội phiên bản giới hạn của thành phố Munich bắt đầu sản xuất từ năm 1978. Những chiếc bình đất sét, còn được gọi là Keferloher, được làm từ gốm đá xám. Bình bia cũng có phiên bản với nắp thiếc thủ công. Các nhân vật nổi bật của Munich được vinh danh trên bình.