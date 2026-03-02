Điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn

Từ hôm nay, Cục Cảnh sát giao thông thay đổi cách tổ chức giao thông và điều chỉnh tốc độ tối đa trên một số đoạn tuyến thuộc cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn.

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết với đoạn cao tốc đi qua phường Yên Thắng, Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (km274+111,86) đến khu vực Mai Sơn - Bắc Hầm - Tam Điệp (km288), ôtô được chạy tối đa 80 km/h. Trước điều chỉnh, tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h.

Đoạn đi phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (km288) đến xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa (km386+240) sẽ điều chỉnh tốc độ theo từng làn. Với làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) dành cho ôtô con (4-9 chỗ), xe tải từ 3,5 tấn trở xuống và xe khách từ 29 chỗ trở xuống, tốc độ tối đa 90 km/h.

Làn số 2 (sát làn số 1) dành cho xe giường nằm và phương tiện còn lại, tốc độ tối đa 80 km/h. Trước đó tất cả phương tiện được chạy tối đa 90 km/h. Đoạn đường được thay đổi tốc độ phần lớn đi qua đồi núi có độ dốc lớn và liên tục.

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45. Ảnh: Lê Hoàng

Trước đó năm 2025, Cục CSGT thay đổi tốc độ và phân làn phương tiện trên hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo quá trình chuyển từ làn tốc độ cao sang làn giữa diễn ra mượt mà, hạn chế việc giảm tốc độ đột ngột, qua đó giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn.

Tổng chiều dài tuyến cao tốc từ Pháp Vân (Hà Nội) đến Nghi Sơn (Thanh Hóa), bao gồm các đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - quốc lộ 45 và quốc lộ 45 - Nghi Sơn trên 150 km. Đây là tuyến huyết mạch quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam.

Việt An