Tôi bán nhà đất lên chung cư vì phát điên với lũ mối

Sau thời gian ở chung cư, 8 năm qua tôi chưa từng gặp mối, gián, muỗi.

Tôi đã ở nước ngoài một thời gian trước khi về nước xây nhà riêng trên mảnh đất bố mẹ cho.

Nhà hai tầng một tum, hiện đại và khép kín, có cả sân và bể cá, giả sơn với thác nước, nói chung theo nhận xét của tôi là đẹp.

Khoảng 5 năm, nhà bắt đầu có mối, chúng phá hoại các cửa và giá sách, tủ đồ, từ tầng một tới tầng hai. Tôi tìm hiểu và mua thuốc về diệt mối nhưng không được, cuối cùng mời các chuyên gia đến cũng không xử lý được.

Rồi mỗi khi mưa bão qua, nhà lại có chỗ nọ chỗ kia cần sửa chữa. Quá mệt mỏi. Chưa kể ở nhà mặt đất nhiều muỗi, gián, rất khó chịu. Khi cả nhà đi du lịch đâu vài ngày, tôi lại phải nhờ vợ chồng chú em đến ở phòng trộm phá khóa vào nhà.

Cuối cùng, tôi đã tìm đến một khu chung cư cao cấp. Sau gần 8 năm ở chung cư, tôi thấy thật tuyệt vời. Hồi ở mặt đất, tôi gửi ôtô ở sân một trường học phải mất 1,7 triệu đồng, mà xe vẫn phơi nắng mưa. Nay xe trong hầm an toàn lại chỉ có 1,2 triệu đồng.

Từ khi dọn lên ở chung cư 8 năm qua, tôi chưa gặp phải muỗi, gián, ngủ không cần màn. Sau bữa cơm, dù trời mưa to, tôi vẫn ra hành lang ngắm cảnh, cà phê, thuốc lá như ở một quán trên phố.

Đặc biệt, chúng tôi đi xuyên Việt cả tháng, chẳng cần nhờ ai, vẫn an toàn tuyệt đối. Đến giờ cơm, chỉ cần gọi là con cái ra ăn cùng, vô cùng tiện lợi, không phải leo lên tầng tìm gọi như trước. Công tắc điện nước, có gì trục trặc, gọi điện thợ đến sửa ngay. Không phải ra phố tìm thợ đâu xa.

Trận mưa lũ vừa qua, Hà Nội ngập khủng khiếp, chung cư chỗ tôi cao, an toàn vô cùng. Còn giá nhà ư? Khi tôi mua căn hộ giá 5 tỷ, giờ người khác muốn mua lại trả giá cao hơn nhiều rồi. Vậy thì sao lại bảo chung cư là dở?

Quang Hoa