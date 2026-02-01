Diễn viên 'Tiếng yêu này anh dịch được không?' bị nghi trốn thuế

Kim Seon Ho - nam chính "Tiếng yêu này anh dịch được không?" - vướng nghi vấn thành lập công ty gia đình để trốn thuế, tương tự cách làm của Cha Eun Woo.

Ngày 1/2, nhiều trang báo Hàn đưa tin Kim Seon Ho đã lập một công ty tổ chức biểu diễn, đăng ký địa chỉ tại căn hộ của anh ở quận Yongsan, Seoul. Nghệ sĩ là giám đốc đại diện, còn bố mẹ anh là CEO và kế toán. Kim Seon Ho từng trả cho người nhà lương tháng hàng nghìn USD. Anh cũng sử dụng thẻ tín dụng và xe hơi đứng tên công ty cho mục đích cá nhân.

Theo nhận định của truyền thông Hàn, đây có thể là ý đồ làm tăng chi phí doanh nghiệp để khấu trừ, qua đó giảm thuế thu nhập của tổ chức. Việc sử dụng thẻ công ty cho mục đích riêng cũng bị xem là hành vi biển thủ và lạm dụng chức vụ. Do địa chỉ pháp nhân trùng với nơi cư trú của Kim Seon Ho, nghi vấn đây là "công ty ma" được đặt ra.

Diễn viên Kim Seon Ho. Ảnh: Kyunghyang Shinmun

Trang EToday cho rằng cách làm của Kim Seon Ho giống Cha Eun Woo, người vừa vướng bê bối trốn thuê hơn 13 triệu USD. Cả hai nghệ sĩ đều thuộc công ty Fantagio. Cha Eun Woo đã xin lỗi, hứa hợp tác cơ quan chức năng.

Phía Fantagio phủ nhận thông tin về sự việc của Kim Seon Ho. Họ cho biết công ty của anh được thành lập cho các hoạt động liên quan sân khấu, hoàn toàn không vì mục đích trốn thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kinh doanh của công ty này đã ngừng khoảng một năm trước, sau khi chuyển giao cho phía Fantagio. Công ty đứng tên Kim Seon Ho đang trong quá trình giải thể.

Kim Seon Ho, 40 tuổi, tốt nghiệp khoa Phát thanh giải trí, Học viện nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc). Anh ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Anh từng tham gia loạt phim Cặp đôi cảnh sát, Lang quân 100 ngày, Khởi nghiệp. Năm 2021, anh đóng chính Điệu cha cha cha làng biển cùng Shin Min Ah. Gần đây, anh xuất hiện trong series Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Ngoài diễn xuất, anh lấn sân MC, tham gia chương trình thực tế 2 Days 1 Night (Hai ngày một đêm).

Trailer 'Tiếng yêu này anh dịch được không' (Can This Love Be Translated) Trailer "Tiếng yêu này anh dịch được không" (tiếng Anh là "Can This Love Be Translated"). Video: Netflix

Gần đây, phim Tiếng yêu này anh dịch được không? của anh gây sốt. Trong phim, anh vào vai Ju Ho Jin, một thông dịch viên đa ngôn ngữ. Cuộc sống của Ho Jin xáo trộn khi anh nhận lời làm phiên dịch cho diễn viên nổi tiếng Cha Mu Hee (Go Youn Jung đóng). Sự đối lập tính cách của cả hai tạo nhiều tình huống trớ trêu.

Thanh Thanh (theo Nate, EToday)