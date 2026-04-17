Diễn viên 'Thần điêu hiệp lữ' 1983 qua đời

Tài tử Hong Kong Phan Hoành Bân, đóng "Thần điêu hiệp lữ" cùng Lưu Đức Hoa, mất ở tuổi 64.

Theo St Headline ngày 17/4, gia đình tổ chức tang lễ riêng tư cho nghệ sĩ, đến nay mới báo tin. Người thân cũng không tiết lộ nguyên nhân diễn viên qua đời. Giới làm phim sẽ tưởng niệm diễn viên Phan Hoành Bân cùng các nghệ sĩ Lương Tiểu Long, Viên Tường Nhân ở lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng, ngày 19/4.

Phan Hoành Bân sinh năm 1962, gia nhập khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB năm 1981, cùng lớp Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy. Ông và Lưu Đức Hoa từng là bạn thân, sống cùng phòng. Hai người thân nhau đến mức từng bị đồn là một cặp tình nhân, song Lưu Đức Hoa phủ nhận.

Phan Hoành Bân và Lưu Đức Hoa đóng chung nhiều phim, như Săn diều hâu (1982), Thần điêu hiệp lữ (1983, Phan Hoành Bân đóng Quách Phá Lỗ còn Lưu Đức Hoa đóng Dương Quá).

Ông còn tham gia nhiều phim nổi tiếng của TVB như Lộc Đỉnh Ký 1984 (vai Ôn Hữu Đạo), Cảnh sát mới ra trường, Bảo chi lâm, Lã tứ nương, Dương gia tướng, Đại Hương Cảng. Năm 1988, nghệ sĩ đóng Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu do hãng phim Đài Loan sản xuất. Phim cuối cùng của ông là May We Chat, ra rạp năm 2014.

Từ thập niên 2000, nghệ sĩ dần vắng bóng màn ảnh, chuyển sang lĩnh vực nhà đất. Cuối đời, ông không xuất hiện ở sự kiện giải trí, kín tiếng đời tư. Ông và Lưu Đức Hoa cũng không còn gắn bó như thuở đuôi mươi. Phan Hoành Bân từng trả lời khi được hỏi có nuối tiếc tình bạn với Lưu Đức Hoa: "Tại sao phải nuối tiếc, bạn bè không nhất thiết ngày ngày gặp nhau. Một ngày là bạn, cả đời là bạn".

