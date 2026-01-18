Diễn viên Hong Kong Lương Tiểu Long, đóng "Tuyệt đỉnh kungfu", qua đời ở tuổi 78.

Theo St Headline ngày 18/1, ông Lương Tiểu Long mất hôm 14/1, gia đình dự kiến tổ chức lễ tang riêng tư ngày 26/1 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đạo diễn kiêm diễn viên Điền Khải Văn - người phát ngôn của Hội nhà làm phim Hong Kong - cho biết ông mất vì bệnh suy tim.

Tài tử Lương Tiểu Long. Ảnh: HK01

Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ vì một tuần trước, tài khoản Douyin của Lương Tiểu Long đăng nhiều video ông biểu diễn võ thuật, giao lưu khán giả. Một ngày trước khi qua đời, ông đi ăn lẩu cùng bạn bè.

Trên Weibo, tài tử Thành Long đăng hình bên Lương Tiểu Long, cho biết "không dám tin" đồng nghiệp đã không còn. Trong ký ức của Thành Long, đàn anh tinh thông nhiều bộ môn võ thuật truyền thống, mỗi môn, Lương Tiểu Long đều thể hiện lối đánh riêng, thực sự là cao thủ kungfu.

Thành Long viết: "Anh ấy vận dụng kiến thức học cả đời vào phim ảnh, trở thành chỉ đạo hành động xuất sắc. Trong vai trò diễn viên, anh ấy xây dựng nhiều nhân vật kinh điển, được khán giả yêu mến và làm đồng nghiệp thán phục. Lương huynh, tuyết rơi ở Bắc Kinh rồi, trời âm u, rất nhớ huynh".

Tài tử võ thuật Lương Tiểu Long qua đời Video Lương Tiểu Long biểu diễn võ thuật trên trang cá nhân của ông hôm 11/1. Video: Douyin

Ông Lương Tiểu Long sinh năm 1948 ở Hong Kong, Trung Quốc, tên thật Lương Tài Sinh. Ông học võ từ năm 15 tuổi, sau đó làm diễn viên đóng thế cảnh nguy hiểm. Đầu thập niên 1980, ông nổi danh với vai Trần Chân ở hai phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân.

Trong mảng điện ảnh, tài tử lưu dấu ấn với vai Hỏa Vân tà thần trong Tuyệt đỉnh kungfu của Châu Tinh Trì. Ông còn từng đóng Nhất đại tông sư, Bất nhị thần thám, Thần quyền phi long, Hoàng Phi Hồng tứ đại đệ tử. Trong lần phỏng vấn tháng 10/2025, nghệ sĩ tiết lộ có công ty sản xuất chương trình giải trí, bận rộn vì nhiều dự án.

Cảnh quyết đấu giữa Châu Tinh Trì, Lương Tiểu Long Lương Tiểu Long và Châu Tinh Trì quyết chiến trong "Tuyệt đỉnh kungfu". Video: Bilibili

Ông là một trong diễn viên võ thuật được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khả năng thực chiến, lối diễn. Thập niên 1970, tài tử thuộc nhóm Tứ Tiểu Long có sức ảnh hưởng trên màn ảnh Hong Kong, cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long.

Nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân, vợ đầu tiên của ông là ca sĩ Lê Ái Liên, ly hôn đầu thập niên 1980, hai người có một con gái chung. Năm 1995, nghệ sĩ đi bước nữa với bà Tống Tương, kém ông 20 tuổi, vợ chồng có hai người con gồm một trai một gái.

Như Anh (theo St Headline)