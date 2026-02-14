Diễn viên phim 'Reply 1988' giảm 13 kg nhờ nói không với bánh mì

Hàn QuốcRa Mi-ran gây sốt khi giảm thành công 13 kg trong một năm nhờ kiên trì theo đuổi chế độ ăn uống khoa học, nói không với rượu bia, bánh mì và duy trì tập luyện Pilates đều đặn.

Trên các chương trình truyền hình và phát thanh gần đây, Ra Mi-ran cởi mở chia sẻ về hành trình giảm cân trong vòng một năm của mình, theo Economist Korea. Thay vì ép cân cấp tốc, Ra Mi-ran xác định giảm cân là một "trận chiến" lâu dài. Nữ diễn viên thừa nhận từng nhiều lần thất bại trong quá khứ nhưng lần này cô quyết định thay đổi khi cân nặng chạm ngưỡng 70 kg.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không muốn nôn nóng mà xác định đây là cuộc chiến trường kỳ. Mỗi tháng tôi chỉ giảm khoảng 1 kg và đã kiên trì suốt một năm ròng rã".

Ra Mi-ran tin rằng việc sụt cân quá nhanh sẽ khiến cơ thể dễ dàng rơi vào tình trạng tăng cân trở lại. Do đó, cô lựa chọn phương pháp tiếp cận toàn diện khi kết hợp chặt chẽ giữa chế độ ăn uống khoa học và các loại hình vận động đa dạng, từ Pilates, aerobic cho đến các bài tập giãn cơ chuyên sâu.

Diễn viên Ra Mi-ran. Ảnh: MBC

Về thực đơn hàng ngày, Ra Mi-ran tuân thủ nghiêm ngặt phương châm "ăn đa dạng nhưng không bỏ đói cơ thể", với hai nguyên tắc cốt lõi là kiêng tuyệt đối đồ uống có cồn và tinh bột tinh chế. Nữ diễn viên tiết lộ gần như không chạm đến một giọt rượu nào trong suốt quá trình giảm cân. Theo các chuyên gia, cồn không chỉ gây cản trở quá trình vận chuyển oxy cần thiết để đốt cháy mỡ thừa mà còn kích thích cơ thể tiết ra cortisol, một loại hormone căng thẳng dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ bụng. Vì vậy, việc kiêng rượu bia chính là chìa khóa giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Trong một video về hành trình du lịch được phát sóng gần đây, Ra Mi-ran cùng những người bạn thân là Kim Sook và Jang Hye-jin tới Thổ Nhĩ Kỳ. Khi tiếp viên phục vụ bánh mì trong suất ăn trên máy bay, cô đã từ chối: "Tôi không ăn bánh mì". Bởi lẽ, đây là loại thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao, dễ gây biến động lượng đường trong máu, kích thích cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ thừa".

Để giải tỏa cơn thèm tinh bột mà không phá vỡ quy trình giảm cân, các chuyên gia gợi ý có thể thay thế bằng bánh mì nguyên cám. Với chỉ số đường huyết thấp, ít natri và giàu chất xơ, bánh mì nguyên cám không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp duy trì cảm giác no lâu. Song song với dinh dưỡng, các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng vận động nhẹ sau bữa ăn có thể tối ưu hóa hiệu quả quản lý đường huyết. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), chỉ 15 phút đi bộ sau khi ăn mang lại hiệu quả điều chỉnh đường huyết tốt hơn hẳn so với việc tập luyện kéo dài vào buổi sáng sớm khi bụng rỗng.

Bên cạnh thực đơn khoa học, bộ môn pilates giúp ngôi sao củng cố sức mạnh nhóm cơ lõi và tăng cường trao đổi chất cơ bản. Sự thay đổi rõ rệt về hình thể và thần thái của cô tại các buổi họp báo không chỉ khiến công chúng ngỡ ngàng mà các đồng nghiệp cũng phải thán phục. Thậm chí, cô còn hóm hỉnh chia sẻ mục tiêu sắp tới là cơ bụng săn chắc để tự tin diện những thiết kế áo dáng ngắn ở tuổi ngoài 50.

Chiến lược của Ra Mi-ran được đánh giá mang lại lợi ích dài hạn bền vững. Việc giảm cân chậm giúp hạn chế tình trạng mất cơ, đồng thời hình thành thói quen sống lành mạnh và giảm bớt áp lực tâm lý so với các chế độ ăn kiêng cực đoan. Hiện tại, dù vẫn nỗ lực để giảm thêm một vài cân nặng mục tiêu, cô vẫn không quên gửi lời động viên tới cộng đồng rằng việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh và ổn định quan trọng hơn nhiều so với những con số đơn thuần trên bàn cân.

Ra Mi-ran là "đóa hoa nở muộn" của điện ảnh Hàn Quốc khi bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch và chỉ thực sự chạm ngõ điện ảnh ở tuổi 30 qua bộ phim Lady Vengeance (2005). Cô sở hữu gia tài giải thưởng đồ sộ, trong đó có Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 34. Không chỉ gây ấn tượng qua những vai diễn đa dạng từ hài hước đến tâm lý sâu sắc trong Reply 1988 hay The Good Bad Mother, Ra Mi-ran còn được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị và nghị lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn.

Bình Minh (Theo Economist Korea)