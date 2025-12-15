Diễn viên Kiều Anh làm vedette

Kiều Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia trình diễn trong show 2AM của Khúc Mạnh Quân tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội cuối tuần qua. Cô phối sơ mi xuyên thấu và chân váy mini, áo khoác da màu đỏ rượu, xách túi hình chú chó. Bộ cánh là sự pha trộn giữa vẻ thanh lịch của thời trang công sở và vẻ tinh nghịch của phong cách đường phố.
Ở tuổi 44, cô được khán giả khen nhiều năng lượng. Kiều Anh cho biết đời thường cô chuộng những bộ đầm midi in họa tiết hoặc trang trí bèo nhún, nơ điệu đàng. Vì vậy khi thử nghiệm trang phục pha hơi hướng menswear, cô có cảm giác năng động và trẻ hơn.
Kiều Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia trình diễn trong show 2AM của Khúc Mạnh Quân tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội cuối tuần qua. Cô phối sơ mi xuyên thấu và chân váy mini, áo khoác da màu đỏ rượu, xách túi hình chú chó. Bộ cánh là sự pha trộn giữa vẻ thanh lịch của thời trang công sở và vẻ tinh nghịch của phong cách đường phố.
Ở tuổi 44, cô được khán giả khen nhiều năng lượng. Kiều Anh cho biết đời thường cô chuộng những bộ đầm midi in họa tiết hoặc trang trí bèo nhún, nơ điệu đàng. Vì vậy khi thử nghiệm trang phục pha hơi hướng menswear, cô có cảm giác năng động và trẻ hơn.
Catwalk cùng cô là diễn viên Thừa Tuấn Anh trong bộ cánh gồm áo sơ mi lấy cảm hứng từ pyjama và quần shorts bermuda. Cả hai đóng vai mẹ con trong phim giờ vàng Gia đình trái dấu - tác phẩm đang thu hút sự quan tâm của khán giả.
Kiều Anh sinh năm 1981, nổi tiếng với vai Nhung phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, phát sóng năm 2001. Từ năm 2004, Kiều Anh công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, dồn tâm huyết biểu diễn, dàn dựng các vở múa, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019.
Catwalk cùng cô là diễn viên Thừa Tuấn Anh trong bộ cánh gồm áo sơ mi lấy cảm hứng từ pyjama và quần shorts bermuda. Cả hai đóng vai mẹ con trong phim giờ vàng Gia đình trái dấu - tác phẩm đang thu hút sự quan tâm của khán giả.
Kiều Anh sinh năm 1981, nổi tiếng với vai Nhung phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, phát sóng năm 2001. Từ năm 2004, Kiều Anh công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, dồn tâm huyết biểu diễn, dàn dựng các vở múa, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019.
Diễn viên Việt Hoa cũng là một trong bốn vedette của show. Cô diện sơ mi tơ cổ to bản, quần trắng suông, khoác măng tô đỏ dáng dài và điểm nhấn là cà vạt da đỏ.
Diễn viên Việt Hoa cũng là một trong bốn vedette của show. Cô diện sơ mi tơ cổ to bản, quần trắng suông, khoác măng tô đỏ dáng dài và điểm nhấn là cà vạt da đỏ.
Phùng Đức Hiếu catwalk với suit đỏ, blazer phom oversized. Cả hai cùng đóng trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Việt Hoa cho biết cô hồi hộp trong lần đầu catwalk, tập dượt nhiều lần để nhớ tuyến catwalk song vẫn quên.
Phùng Đức Hiếu catwalk với suit đỏ, blazer phom oversized. Cả hai cùng đóng trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Việt Hoa cho biết cô hồi hộp trong lần đầu catwalk, tập dượt nhiều lần để nhớ tuyến catwalk song vẫn quên.
Bộ sưu tập khai thác những phom dáng với đường cắt sắc, gọn, lấy cảm hứng từ những đường nét của các công trình kiến trúc, khung tranh, đường phào chỉ trong bảo tàng. Bảng màu chủ đạo gồm trắng, đen nhấn nhá với sắc xanh dương và đỏ rượu - mang ý nghĩa may mắn và hạnh phúc trong dịp lễ hội cuối năm và đầu năm mới.
Bộ sưu tập khai thác những phom dáng với đường cắt sắc, gọn, lấy cảm hứng từ những đường nét của các công trình kiến trúc, khung tranh, đường phào chỉ trong bảo tàng. Bảng màu chủ đạo gồm trắng, đen nhấn nhá với sắc xanh dương và đỏ rượu - mang ý nghĩa may mắn và hạnh phúc trong dịp lễ hội cuối năm và đầu năm mới.
Nhiều sơ mi và vest được biến tấu, cắt xẻ theo phong cách bất đối xứng, tạo nên diện mạo phá cách, mới mẻ. Một số bộ cánh còn sử dụng cách phối layer, làm tăng vẻ bắt mắt.
Nhiều sơ mi và vest được biến tấu, cắt xẻ theo phong cách bất đối xứng, tạo nên diện mạo phá cách, mới mẻ. Một số bộ cánh còn sử dụng cách phối layer, làm tăng vẻ bắt mắt.
Điểm nhấn xuyên suốt trong show là kiểu thiết kế oversized với cầu vai lớn chờm ra phía ngoài, xuất hiện trên sơ mi lẫn blazer, áo măng tô, áo lụa chui cổ.
Điểm nhấn xuyên suốt trong show là kiểu thiết kế oversized với cầu vai lớn chờm ra phía ngoài, xuất hiện trên sơ mi lẫn blazer, áo măng tô, áo lụa chui cổ.
Đa số thiết kế mang phong cách unisex, kết hợp giữa áo khoác đứng phom và sơ mi lụa mềm, chi tiết nơ, khăn mảnh tạo vẻ nữ tính.
Khúc Mạnh Quân cho biết anh mất hai tháng để thực hiện bộ sưu tập. Trước khi chuyển sang thiết kế thời trang, anh được biết đến là stylist, xây dựng phong cách cho nhiều diễn viên như Hồng Diễm, Huyền Lizzie, Kiều Anh, Quỳnh Kool, Đức Phúc. Anh từng thực hiện trang phục cho Hòa Minzy trong MV Bắc Bling, MV Nỗi đau giữa hòa bình, MV Thị Mầu.
Đa số thiết kế mang phong cách unisex, kết hợp giữa áo khoác đứng phom và sơ mi lụa mềm, chi tiết nơ, khăn mảnh tạo vẻ nữ tính.
Khúc Mạnh Quân cho biết anh mất hai tháng để thực hiện bộ sưu tập. Trước khi chuyển sang thiết kế thời trang, anh được biết đến là stylist, xây dựng phong cách cho nhiều diễn viên như Hồng Diễm, Huyền Lizzie, Kiều Anh, Quỳnh Kool, Đức Phúc. Anh từng thực hiện trang phục cho Hòa Minzy trong MV Bắc Bling, MV Nỗi đau giữa hòa bình, MV Thị Mầu.
Ý Ly
Ảnh: Team Lê Hiếu