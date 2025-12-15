Diễn viên Kiều Anh làm vedette

Kiều Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia trình diễn trong show 2AM của Khúc Mạnh Quân tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội cuối tuần qua. Cô phối sơ mi xuyên thấu và chân váy mini, áo khoác da màu đỏ rượu, xách túi hình chú chó. Bộ cánh là sự pha trộn giữa vẻ thanh lịch của thời trang công sở và vẻ tinh nghịch của phong cách đường phố.

Ở tuổi 44, cô được khán giả khen nhiều năng lượng. Kiều Anh cho biết đời thường cô chuộng những bộ đầm midi in họa tiết hoặc trang trí bèo nhún, nơ điệu đàng. Vì vậy khi thử nghiệm trang phục pha hơi hướng menswear, cô có cảm giác năng động và trẻ hơn.