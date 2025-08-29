Trang phục nông thôn trong MV phim 'Mưa đỏ'

Áo của Hòa Minzy trong MV "Nỗi đau giữa hòa bình" - nhạc phim "Mưa đỏ" - được ngâm bằng trà, cà phê để tạo vẻ cũ kỹ.

Ra mắt từ ngày 22/8, video ca nhạc hiện đạt hơn 6,7 triệu lượt xem. Theo bảng xếp hạng YouTube Chart, sản phẩm đứng đầu nhóm MV ra mắt ấn tượng nhất thế giới trong ngày. Nỗi đau giữa hòa bình do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, lấy bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Trong MV, Hòa Minzy hóa thân người vợ có chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ca khúc thuộc chủ đề cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường.

MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' MV "Nỗi đau giữa hòa bình". Video: Hòa Minzy Official

Khi bắt tay vào dự án cách đây vài tháng, stylist Khúc Mạnh Quân bàn với nhà thiết kế Quyên Nguyễn về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu trang phục, nhằm tái hiện chân thực hình ảnh người nông dân Việt Nam trong những năm 1970. "Các bộ đồ làm bật lên nét mộc mạc, tiết kiệm, phù hợp với bối cảnh khó khăn thời chiến", Mạnh Quân nói.

Quyên Nguyễn cho biết cô nghiên cứu các tài liệu và tham khảo từ chính bố mẹ cô, những người đã trải qua thời kỳ này. Cô nói: "Bố tôi cũng là một người lính tham gia trận chiến lịch sử ấy. Từ bé, tôi đã được ông kể cho nghe rất nhiều về trận đánh năm xưa. Còn mẹ kể cho tôi nghe thời đó khó khăn như thế nào, mọi người thường mặc gì".

Áo cánh tông màu trầm trong MV tái hiện hình ảnh người dân miền Bắc trong thời kỳ cũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Êkíp tránh sử dụng các loại hoa văn in sặc sỡ hay chất liệu hiện đại vì thời trước, hoa nhí là thứ xa xỉ, chỉ xuất hiện ở những gia đình khá giả. Phần đông người nông dân mặc quần áo vải trơn, màu trung tính vì kỹ thuật nhuộm màu thời này chưa phát triển. Màu trắng cũng được xem là hiếm hoi và chỉ mặc trong dịp trọng đại như cưới hỏi.

Do đó, họ chọn bảng màu quen thuộc gồm xanh hòa bình, nâu, be, tím than. Trong đó, xanh hòa bình là điểm nhấn xuyên suốt MV, tượng trưng cho hy vọng, mong chờ ngày độc lập. Phân cảnh nhân vật của Hòa Minzy mặc tấm áo xanh đi đón chồng trong ngày chiến thắng là một trong những đoạn gây xúc động cho nhiều khán giả.

Về kiểu dáng, áo cánh cổ tròn hay cổ sen được ưu tiên lựa chọn, đi kèm quần vải đen. Ở miền Nam, kiểu áo này gọi là áo bà ba, miền Bắc thường gọi là áo cánh. Đó là loại áo không có cầu vai, giản dị, gắn liền với đời sống nông thôn.

Áo xanh hòa bình và khăn mùi xoa thêu đôi chim là hình ảnh quen thuộc, gắn liền với phụ nữ Việt thời kháng chiến và bao cấp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một trong những yếu tố cũng khiến êkíp dày công lựa chọn là chất liệu. Sau nhiều lần bàn bạc, êkíp chọn vải đũi và vải phin - một loại cotton mỏng, có độ đứng phom vừa phải, nhẹ nhàng, thường được người dân thời xưa sử dụng.

Để những bộ đồ mới trông nhuốm màu thời gian, nhà thiết kế ngâm trang phục vào nước trà hoặc cà phê để vải ngả màu, tạo cảm giác đã mặc lâu năm. Một số chiếc áo trắng phải ngâm cả đêm để đạt được độ xỉn vừa phải. "Có lúc áo phải may thêm ngay trên trường quay, sau đó được ngâm trà và sấy khẩn cấp để kịp tiến độ quay của cả đoàn", Khúc Mạnh Quân nói.

Phụ kiện đi kèm, trong đó có cặp tóc ba lá, cũng được nhóm lựa chọn tỉ mỉ. Stylist mua nón lá mới rồi đem ra chợ đổi lấy nón cũ của người dân. Khăn mùi xoa - món đồ quen thuộc dùng để lau mồ hôi hoặc buộc dưới quai nón - cũng được chuẩn bị nhiều chiếc, đủ màu sắc. Có chiếc thêu đôi chim hòa bình gửi gắm thông điệp mong ngóng ngày tự do. Tất cả phụ kiện đều được chuẩn bị ít nhất hai, ba chiếc để phòng trường hợp thất lạc hoặc hỏng hóc trong quá trình quay.

Stylist Khúc Mạnh Quân chuẩn bị trang phục cho Hòa Minzy trên trường quay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Khúc Mạnh Quân, áp lực lớn nhất của anh trong quá trình chuẩn bị trang phục chính là thời gian. Trong những cảnh quay đầu tiên ở Quảng Trị, nhóm anh chỉ có một đêm để chuẩn bị áo xanh, quần đen, khăn, giày cho Hòa Minzy kịp chuyến bay sáng sớm. Bốn ngày tiếp theo, các trang phục dần hoàn thiện và được bổ sung mới liên tục.

Khúc Mạnh Quân, 33 tuổi, từng làm trong lĩnh vực marketing trước khi đến với nghề stylist. Anh từng xây dựng phong cách cho nhiều diễn viên như Hồng Diễm, Huyền Lizzie, Kiều Anh, Quỳnh Kool. Trước MV Nỗi đau giữa hòa bình, anh từng hợp tác Hòa Minzy trong MV Thị Mầu, MV Bắc Bling gây sốt hồi tháng 3, MV Em đồng ý (I do) của Đức Phúc.

Nhà thiết kế Quyên Nguyễn có hơn 10 năm làm nghề. Cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Đại học Mở (khoa Tạo dáng công nghiệp, chuyên ngành thiết kế thời trang). Ngoài mảng áo dài, cô còn thiết kế váy cưới. Quyên Nguyễn là người tư vấn, hỗ trợ trang phục cho nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Dương Thùy Linh, Á hậu Nguyễn Thị Loan, ca sĩ Ngọc Anh.

Ý Ly