Diễn viên khiếm thính gây xúc động khi nhận giải Oscar

MỹTroy Kotsur là nam nghệ sĩ khiếm thính đầu tiên thắng Oscar nhờ vai đầy cảm xúc trong "CODA", sáng 28/3 (giờ Hà Nội).

Phần trao giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" do Yuh Jung Youn (thắng hạng mục nữ phụ năm ngoái) công bố. Troy Kotsur vượt qua bốn tên tuổi cùng đề cử - J.K. Simmons (Being The Ricardos), Jesse Plemons (The Power of The Dog), Ciarán Hinds (Belfast) để nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur trên sân khấu nhận giải Khoảnh khắc Troy Kotsur nhận giải. Video: ABC

Bằng ngôn ngữ ký hiệu, Kotsur cảm ơn "tất cả những sân khấu tuyệt vời dành cho người khiếm thính, nơi tôi được cho phép và có cơ hội phát triển nghề diễn viên". Anh cảm ơn đạo diễn bộ phim, Sian Heder, vì đã mang "thế giới khiếm thính và thế giới của thính giác đến với nhau". Anh cũng dành tặng giải thưởng cho "những người khiếm thính, êkíp CODA và cộng đồng người khuyết tật". Troy bày tỏ: "Đây là khoảnh khắc của chúng tôi".

Cuối bài phát biểu nhận giải, Troy cho biết bố anh là người ra ký hiệu giỏi nhất trong gia đình. Không may ông bị tai nạn xe hơi và bị liệt từ cổ trở xuống, từ đó ông không còn khả năng ra ký hiệu. "Bố, con đã học được rất nhiều điều từ bố. Con sẽ luôn yêu bố. Bố là người hùng của con", Troy nói. Phiên dịch viên của lễ trao giải khóc khi dịch lại ngôn ngữ hình thể của Kotsur.

Troy Kotsur với tượng vàng Oscar đầu tiên. Ảnh: AFP

Trước và sau bài phát biểu nhận giải của Troy Kotsur, hàng loạt ngôi sao như Will Smith, Nicole Kidman... sử dụng động tác lắc tay trong ngôn ngữ ký hiệu để thể hiện sự ủng hộ dành cho anh. Khách mời ở nhà hát Dolby đều đứng lên vỗ tay chúc mừng Troy.

Troy Kotsur nổi bật trong CODA với vai diễn Frank Rossi, một ngư dân khiếm thính sống bằng nghề đánh bắt hải sản tại thành phố Gloucester, tiểu bang Massachusetts. Tên phim CODA viết tắt của "child of deaf adults", chỉ đứa trẻ bình thường được nuôi dạy bởi ít nhất một người khiếm thính, trong phim là Ruby (Emilia Jones), thành viên thính giác duy nhất trong gia đình. Trong phim, Frank (Troy Kotsur) và Jackie (Marlee Matlin) - bố mẹ Ruby thuộc mẫu phụ huynh hiện đại. Cả hai không ngăn cấm mà còn ủng hộ con gái quen bạn trai, theo đuổi ca hát.

Trailer phim ‘CODA’ Trailer "CODA". Video:Youtube Apple TV

Trước đó, bạn diễn của Troy trong CODA - Marlee Matlin - là diễn viên khiếm thính đầu tiên nhận giải Oscar cho "Nữ diễn viên xuất sắc" năm 1987. Thành công của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều diễn viên khiếm thính tiếp tục theo đuổi đam mê, trong đó có Troy Kotsur.

Troy Kotsur sinh năm 1968 tại Arizona, Mỹ, bị khiếm thính khi mới chín tháng tuổi. Anh tham gia đóng kịch từ năm 1989, trải qua thời gian dài chật vật tìm cơ hội bước lên màn ảnh rộng. Anh có vai diễn truyền hình đầu tiên năm 2001 trong Big River và lần đầu đóng điện ảnh sáu năm sau đó.

