Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tạm ngưng kênh vlog nấu ăn

Quản lý diễn viên Huỳnh Anh Tuấn ngừng nấu ăn trên kênh ẩm thực triệu view của tài tử, kênh này cũng tạm dừng để chờ anh phục hồi sau đột quỵ.

Ngày 11/9, Hoài Linh - quản lý Huỳnh Anh Tuấn - cho biết hiện còn hai video ẩm thực được thực hiện, tiếp tục đăng trong tuần này, sau đó, sẽ ngưng cập nhật video ẩm thực trên các kênh mạng xã hội của tài tử như Facebook, TikTok.

Hai tháng qua, sau khi diễn viên gặp biến cố sức khỏe, người quản lý thay anh thực hiện các vlog nấu ăn, giữ "lửa" cho căn bếp tâm huyết của Huỳnh Anh Tuấn. Tuy nhiên, Hoài Linh cho biết gặp rất nhiều áp lực, bị một số khán giả phản đối, so sánh khả năng nấu ăn, dẫn chuyện của anh với tài tử. Thậm chí, có những bình luận cho rằng người quản lý muốn "chiếm kênh" của diễn viên.

Do vậy, Hoài Linh quyết định dừng thực hiện video, chờ ngày Huỳnh Anh Tuấn tái xuất. "Ban đầu, anh Tuấn động viên tôi cố gắng duy trì kênh. Tuy nhiên, thấy tôi phải đón nhiều ý kiến trái chiều, anh Tuấn đồng cảm với tôi về áp lực", Hoài Linh nói.

Huỳnh Anh Tuấn khám và tập vật lý trị liệu ở Cần Thơ. Ảnh: Hoài Linh

Huỳnh Anh Tuấn hiện điều trị bệnh, tập phục hồi chức năng tại một bệnh viện đa khoa quốc tế ở Cần Thơ. Theo đại diện, tài tử may mắn không gặp di chứng ở chân, song giao tiếp chưa lưu loát. Anh dự kiến xuất viện, trở về TP HCM ngày 20/9, dần quay lại công việc quay vlog vào đầu tháng 10. Diễn viên sẽ tập trung vào nội dung cập nhật cuộc sống hàng ngày, trò chuyện "chữa lành" với khán giả vì chưa thể đứng bếp.

Quản lý Huỳnh Anh Tuấn hướng dẫn cách nấu cơm cá rô chiên Hoài Linh - quản lý Huỳnh Anh Tuấn hướng dẫn cách nấu cơm cá rô chiên, đạt 5,6 triệu lượt xem. Video: Nhân vật cung cấp

Trước khi bị đột quỵ, kênh vlog của Huỳnh Anh Tuấn thu hút khán giả, đạt hàng chục triệu lượt xem mỗi video. Anh dựng chòi, trồng cây ăn trái, rau củ tại khu vườn rộng 6.000 m2 của gia đình ở Tây Ninh (Long An cũ), hướng đến cuộc sống bình dị như người nông dân. Theo nghệ sĩ, thú vui điền viên giúp anh giải tỏa căng thẳng sau nhiều ngày làm việc, có cơ hội giao lưu, gần gũi hơn với công chúng.

Đầu tháng 7, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng anh nguy kịch, gia đình và êkíp giữ kín thông tin về bệnh tình. "Nhờ được điều trị tích cực cùng sự cố gắng của bản thân, anh vượt nguy hiểm và phục hồi thần kỳ", quản lý nói khi đó.

Huỳnh Anh Tuấn vui thú điền viên ở tuổi 55 Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trổ tài nấu các món miền Tây Nam Bộ khi còn khỏe. Video: Nhân vật cung cấp

Huỳnh Anh Tuấn, 56 tuổi, là tài tử một thời của màn ảnh Việt thập niên 1990 nhờ gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh nổi tiếng qua các phim Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm. Diễn viên từng kết hợp Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên cặp sao màn ảnh được yêu thích.

Những năm gần đây, anh ít diễn xuất, chọn lọc kịch bản hơn để phù hợp tuổi tác, sức khỏe. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng. Vào vai Hoàng Thế - ông trùm mưu mô, ác độc, diễn xuất của Huỳnh Anh Tuấn giúp đẩy không khí phim thêm phần cao trào.

Tam Kỳ