Diễn viên Greta Lee: 'Tôi không thích lệ thuộc AI'

Trò chuyện với VnExpress, diễn viên Mỹ gốc Hàn Greta Lee - đóng chính "Tron: Ares" - nói thận trọng khi sử dụng AI vì lo ngại tác động.

Greta hóa thân kỹ sư máy tính Eve Kim, đối đầu Ares (Jared Leto thủ vai), hình dạng ảo của một chương trình máy tính có kỹ năng chiến đấu siêu phàm và có thể tái sinh vô hạn trong bom tấn Tron: Ares.

Ở cuộc phỏng vấn trực tuyến dịp tác phẩm ra mắt đầu tháng 10, khi được hỏi về trải nghiệm với AI, cô cho biết không quá am hiểu về ChatGPT hay các công cụ tương tự. Ngoài đời, diễn viên từng thử dùng phần mềm để tóm tắt tài liệu, song giữ thái độ dè chừng bởi công nghệ này tiềm ẩn những tác động đến đời sống.

Greta Lee - mỹ nhân 'Tron: Ares' muốn đến Việt Nam Greta Lee trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với VnExpress.

Theo cô, AI thay đổi cách con người làm việc và sáng tạo, đồng thời đặt ra những câu hỏi về đạo đức, quyền riêng tư và môi trường. Những tiến bộ khoa học công nghệ giúp quá trình sáng tạo trở nên tối ưu, nhưng làm nảy sinh nhiều thách thức. Việc vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo đòi hỏi khối lượng lớn năng lượng cho xử lý dữ liệu và máy chủ, từ đó làm tăng lượng khí thải và gây ảnh hưởng tiêu cực đến thiên nhiên.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu rõ giới hạn để không bị phụ thuộc vào nó. Những thứ chúng ta làm ngày nay ít nhiều liên quan đến AI. Tôi tin mình vẫn tương tác với AI theo nhiều cách nhưng đôi khi còn không nhận ra điều đó", cô nói.

Trailer 'Tron: Ares' Trailer "Tron: Ares", phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Disney Vietnam

Tron: Ares tiếp nối các phần Tron: Legacy (2010) và Tron (1982), đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi thực thể AI bước ra thế giới thực. Với kinh phí 180 triệu USD, dự án là bom tấn của Disney trong năm nay.

Đoàn phim hợp tác các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong đó có nhà khoa học máy tính người Mỹ gốc Hoa, tiến sĩ Fei-Fei Li. Khi chuẩn bị ghi hình, Greta và tiến sĩ dành thời gian trao đổi về tác động của AI, đưa những trăn trở về mối quan hệ giữa con người và máy móc vào quá trình nhập vai.

Diễn viên còn xuất hiện trong nhiều cảnh đua môtô phân khối lớn. Để bảo đảm an toàn, đội ngũ sử dụng cascadeur cho những pha mạo hiểm và lắp hệ thống giàn treo giúp cô thực hiện các phân đoạn.

Greta Lee trong phim "Tron: Ares". Ảnh: Disney Studios

Greta Lee, 42 tuổi, được biết đến nhờ series hài Russian Doll, sau đó gây tiếng vang với Past Lives của đạo diễn Celine Song. Cô từng lồng tiếng cho phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) và Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), đồng thời là diễn viên kịch Broadway.

Nguyên Minh

Ảnh: Disney