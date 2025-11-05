Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' 1994 qua đời

Tài tử Hong Kong Lâm Thượng Vũ, đóng Khâu Xứ Cơ trong "Anh hùng xạ điêu", qua đời vì bệnh tim ở tuổi 75.

Theo Yahoo, nghệ sĩ mất ngày 4/11, gia đình chưa công bố thời gian tổ chức tang lễ. Những năm cuối đời, ông hiếm xuất hiện công khai, lần cuối ông tham gia sự kiện giải trí vào năm 2017, tại một buổi tọa đàm về kịch sân khấu. Lúc đó, nghệ sĩ gầy gò, cần đeo máy trợ thính.

Diễn viên Lâm Thượng Vũ. Ảnh: HK01

Sức khỏe của Lâm Thượng Vũ vốn không tốt, năm 1994 ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng, trải qua 20 năm chống chọi bệnh tật. Do di chứng sau trị liệu, năm 2004, ông mất thính lực tai phải. Năm 2009, do bệnh đau đầu nghiêm trọng, nghệ sĩ buộc phải giải tán đoàn kịch sân khấu mà ông sáng lập.

Nghệ sĩ sinh năm 1950 tại Hong Kong (Trung Quốc), gia nhập đài TVB năm 1989, tham gia khoảng 50 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Ông đóng Khâu Xứ Cơ trong Anh hùng xạ điêu 1994 (bản Trương Trí Lâm - Chu Nhân đóng chính), nhân vật võ công cao cường nhưng hiếu thắng, thích so bì thấp cao. Tài tử còn vào vai Khang Hi trong Võ tôn Thiếu Lâm, Tiều Cái trong Thủy Hử anh hùng truyện.

Tạo hình của Lâm Thượng Vũ trong "Anh hùng xạ điêu". Ảnh: On

Lâm Thượng Vũ còn góp mặt ở Người nơi biên giới, Thục Sơn kỳ hiệp, Hồ sơ công lý 2, Hồ sơ công lý 3, Bạch phát ma nữ. Ông kín tiếng đời tư, hiếm khi nhắc đến hôn nhân, gia đình.

Trên các diễn đàn phim châu Á, nhiều fan tiếc nuối, hoài niệm tuổi thơ khi gần đây các diễn viên phim kinh điển Hong Kong qua đời. Hôm 28/10, Hứa Thiệu Hùng - tài tử quen thuộc màn ảnh TVB - mất vì bệnh ung thư, để lại gần 200 tác phẩm điện ảnh, truyền hình.

Như Anh (theo Yahoo, HK01)