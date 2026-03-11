Diễn viên ảo Tilly Norwood hát về giá trị của AI trong MV đầu tay sau nhiều tháng bị công chúng, giới nghệ sĩ phản đối gia nhập Hollywood.

Ngày 10/3, công ty AI Particle6 gây chú ý khi phát hành MV Take The Lead do Tilly Norwood đóng chính. Trong đó, Tilly là một ngôi sao hạng A có hình ảnh xuất hiện khắp nơi, tham dự nhiều sự kiện lớn và đi lưu diễn. Dù cuộc sống hào nhoáng, cô chật vật trong việc chứng minh bản thân là con người. Nửa sau video, khung cảnh xoay quanh "vũ trụ Tilly (Tillyverse)" - thế giới nơi các nhân vật AI sống, tương tác và làm việc.

Một số ca từ thể hiện ý khẳng định giá trị của AI như: "Tôi chỉ là một công cụ, nhưng tôi có sự sống (I'm just a tool, but I've got life)", "Họ nghĩ tôi chỉ là giấc mơ về sự giàu sang, nhưng tôi hơn những gì họ nghĩ (They think I’m just a dollar dream but I've got more than they believe)", "AI không phải kẻ thù mà là chìa khóa cho sự phát triển (AI's not the enemy, it's the key)", "Họ nói nghệ sĩ AI không có thật, là sự giả dối. Nhưng tôi vẫn là con người, đừng hiểu lầm điều đó (They say it's not real, that it's fake. But I am still human, make no mistake)".

MV "Take The Lead" của diễn viên AI Tilly Norwood MV "Take The Lead" mở đầu bằng dòng chú thích có 18 người thật tham gia sản xuất, đảm nhiệm từ khâu thiết kế sản xuất, phục trang đến viết lệnh (prompter), biên tập viên và diễn viên mô phỏng cử chỉ. Video: YouTube/Tilly Norwood

Hiện MV đạt gần 20.000 lượt xem sau nửa ngày lên sóng trên YouTube. Phần lớn khán giả chế giễu ý tưởng, nhận xét nội dung sến súa. Vài người nói không cần đến 18 người thực hiện, bày tỏ sự khó chịu sau khi xem xong. Số ít người đánh giá bài hát hay, ấn tượng với phần hình ảnh.

Trích vài bình luận: "Thật kỳ lạ khi AI cứ nói nó là con người dù sự thật chẳng phải vậy", "Rõ ràng mấy người phía sau MV này không có óc thẩm mỹ", "Trong thế giới AI ngày càng thống trị ngành công nghiệp, nghệ thuật và các phương tiện sáng tạo là thứ cuối cùng AI nên đụng đến". Một tài khoản công nhận nỗ lực của êkíp, cho rằng dự án đã tạo ra một cuộc thảo luận hấp dẫn. Tuy nhiên, người này khuyên công ty nên cân nhắc chi phí đầu tư và kết quả thu được.

Một cảnh trong nửa sau MV. Ảnh: YouTube/Tilly Norwood

Theo Variety, dự án được lấy cảm hứng từ bài luận mới của Eline van der Velden. - CEO của Particle6 và studio Xicoia, cũng là diễn viên ngoài đời. Ca khúc được tạo ra bởi nền tảng nhạc AI Suno, video do nhóm lập trình viên của Particle6 thực hiện bằng bộ công cụ AI kết hợp quy trình sáng tạo độc quyền. Họ áp dụng các kỹ thuật mới để ghi hình những chuyển động, trong đó Eline van der Velden diễn mẫu các cử chỉ của Tilly.

Về phần ca từ, Eline van der Velden giải thích bài hát phản ánh việc Tilly Norwood nhận nhiều chỉ trích sau màn ra mắt năm ngoái, đồng thời "tập trung vào tính nhân văn, sáng tạo đằng sau Tilly". Với cô, diễn viên AI là phương tiện để thử nghiệm khả năng sáng tạo, giới hạn của trí tuệ nhân tạo chứ không cướp việc của ai.

"Là một diễn viên, tôi thích hóa thân thành Tilly trong video này. Giờ đây, tôi cảm thấy việc dùng công nghệ ghi lại chuyển động để thổi hồn vào một nhân vật AI là cách tuyệt vời, giúp diễn viên vô danh như tôi tiến gần tới nghề diễn", van der Velden nói. Ngoài ra, cô cho rằng dù kỹ thuật mới xuất sắc, các tác phẩm AI cần nhiều ý tưởng hay, gu thẩm mỹ, định hướng, sự đánh giá và thời gian để hoàn thiện. Vì thế, cô nhận định con người vẫn giữ vai trò trung tâm.

Tilly Norwood trong 'AI Commissioner' Tilly Norwood xuất hiện ở 1:25 trong tiểu phẩm "AI Commissioner" hồi tháng 7/2025. Video: Particle6 TV

Theo truyền thông quốc tế, Take the Lead là dự án mở đường cho màn ra mắt chính thức của Tilly Norwood với vai trò diễn viên trong năm nay. Tháng 9/2025, nhân vật này gây chấn động khi có thông tin cô đang được đàm phán để ký hợp đồng với một trong những công ty quản lý hàng đầu Hollywood. Khi ấy, nhà sáng lập Eline van der Velden nói muốn xây dựng hình tượng Tilly như ''Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman tiếp theo''. Theo đại diện đơn vị, Tilly đã được huấn luyện để ''diễn xuất tinh tế và có cảm xúc''.

Giới Hollywood phản ứng tiêu cực trước sự việc. Trên Variety, sao Oppenheimer Emily Blunt nhận xét Tilly Norwood là sự tổng hợp gương mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc, kêu gọi giới công nghệ đừng tước đi sự kết nối giữa người với người. Trong chương trình The View, nghệ sĩ hài Whoopi Goldberg nói "không công bằng" khi dùng diễn viên AI. Bà nói: ''Bạn phải đối mặt một thứ được tạo ra từ 5.000 diễn viên khác, nhưng cách di chuyển, biểu cảm khuôn mặt không thể giống thật. Chúng ta vẫn có thể phân biệt giữa diễn viên AI và người đóng''.

Sự xuất hiện của Tilly Norwood diễn ra trong bối cảnh AI dần xâm nhập vào lĩnh vực nghệ thuật, từ hội họa, âm nhạc, văn chương đến diễn xuất. Ban đầu, nhiều ca sĩ, diễn viên, tác giả và nhà làm phim phản đối chuyện dùng AI trong sáng tạo, lo ngại AI gây hại quyền lợi nghệ sĩ và bản quyền. Nhưng gần đây, cách nhìn nhận trí tuệ nhân tạo ở Hollywood đã thay đổi, nhiều hãng phim và nhà sản xuất xem công nghệ này như công cụ hỗ trợ nên học cách sống chung với AI.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Variety)