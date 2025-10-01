Diễn viên AI gây bức xúc

Diễn viên AI Tilly Norwood ''muốn trở thành Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman'' khiến nhiều sao và nhà sản xuất Hollywood lo ngại về tương lai ngành phim.

Hôm 28/9, Telegraph đưa tin Tilly Norwood - diễn viên AI - đang được đàm phán để ký hợp đồng với một trong các công ty quản lý hàng đầu tại Hollywood. Nhân vật do studio AI Particle6 sáng tạo từ 10 công cụ AI, xuất hiện lần đầu trong video tiểu phẩm AI Commissioner hồi tháng 7.

Tilly Norwood trong 'AI Commissioner' Tilly Norwood xuất hiện ở 1:25 trong tiểu phẩm "AI Commissioner". Video: Particle6 TV

Eline van der Velden, nhà sáng lập Particle6, cho biết muốn xây dựng hình tượng Tilly như ''Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman tiếp theo''. Theo đại diện đơn vị, diễn viên đã được huấn luyện để ''diễn xuất tinh tế và có cảm xúc''.

Theo Vulture, giới Hollywood phản ứng tiêu cực trước sự việc. Emily Blunt nhận xét trên tờ Variety rằng Tilly là sự tổng hợp gương mặt của nhiều diễn viên quen thuộc. ''Thật đáng sợ, hãy dừng lại và đừng tước đi sự kết nối giữa người với người'', cô nói. Trong phần bình luận của Deadline trên Instagram, Mara Wilson - diễn viên chính phim Matilda - viết: ''Tilly được tạo nên từ khuôn mặt của hàng trăm cô gái ghép vào, sao không thuê một trong số họ?". Diễn viên Fantastic Four Ralph Ineson phản ứng trên Twitter: ''Biến đi''.

Nhiều người vốn ủng hộ AI cũng lên tiếng phản đối. Natasha Lyonne, nhà đồng sáng lập công ty huấn luyện AI từ nội dung có bản quyền, viết trên Instagram: ''Bất kỳ công ty quản lý nào có liên quan nên bị tẩy chay. Đây không phải cách sử dụng AI chính đáng''.

Trên chương trình The View ngày 29/9, diễn viên, nghệ sĩ hài Whoopi Goldberg cho rằng sử dụng diễn viên AI là ''không công bằng''. Bà nói: ''Bạn phải đối mặt một thứ được tạo ra từ 5.000 diễn viên khác, tuy nhiên, cách di chuyển, biểu cảm khuôn mặt không thể giống thật, chúng ta vẫn có thể phân biệt giữa diễn viên AI và người đóng''.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận: ''Diễn xuất là môn nghệ thuật có từ hàng thế kỷ trước, giờ ta lại đang đánh mất nó cho AI''. Sự việc làm dấy lên dự đoán về cuộc đình công tiếp theo của diễn viên Hollywood, tương tự vụ đình công 5 tháng của nhiều biên kịch và hiệp hội diễn viên năm 2023.

Chân dung Tilly Norwood. Ảnh: Xicoia

Đáp trả phản ứng của Hollywood, đại diện đơn vị tạo ra Tilly cho biết bản thân bà cũng là diễn viên, đây chỉ là một hình thức nghệ thuật mới giúp tiết kiệm ngân sách. ''Tôi không coi AI là sự thay thế con người mà là một công cụ mới. Giống hoạt hình, múa rối hay CGI mở ra khả năng mới mà thay thế diễn xuất, AI cũng là một cách để tưởng tượng và xây dựng câu chuyện''. Thông điệp cũng được đăng lại trên Instagram của Tilly, kêu gọi con người chào đón AI ''như một phần của nghệ thuật'' và tôn vinh mọi hình thức sáng tạo.

Thông tin đưa ra trong bối cảnh Hollywood đang đối diện nhiều tranh cãi về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phim ảnh, truyền hình. Việc ứng dụng AI không phải chưa có tiền lệ. 20th Century Fox đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích kịch bản của Logan, giúp đưa ra quyết định về cốt truyện và chủ đề. Ở phần tiền kỳ, các hãng phim như Warner Bros dùng phần mềm Cinelytic đánh giá diễn viên, dự đoán doanh thu, sàng lọc cảnh quay để tìm kiếm địa điểm lý tưởng, tiết kiệm thời gian và công sức.

Phần mềm FaceDirector của Disney được sử dụng trong Avengers: Infinity War để hoàn thiện biểu cảm trong những cảnh CGI phức tạp. Ngày 18/7, Guardian đưa tin Netflix lần đầu dùng AI tạo sinh (genAI) để tạo hiệu ứng hình ảnh cho cảnh tòa nhà ở Buenos Aires (thủ đô Argentina) đổ sụp trong series khoa học viễn tưởng El Eternauta. Ấn Độ cũng ứng dụng công nghệ này để thay đổi kết phim kinh điển Raanjhanaa.

Dù một số chuyên gia nhận định dùng AI trong ngành làm phim là xu hướng tất yếu, vấn đề này vấp phải nhiều tranh cãi, là một trong những nguyên nhân diễn ra cuộc đình công Hollywood năm 2023. Trong đó, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) yêu cầu các quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng công nghệ này. Theo Forbes, nhiều người trong ngành chỉ trích việc dùng AI là "hạ thấp giá trị nghệ thuật". Tài tử Tyler Perry dừng kế hoạch mở rộng xưởng phim trị giá 800 triệu USD tại Atlanta vì lo ngại các video AI ảnh hưởng đến việc làm.

Châu Anh (theo Telegraph, Variety)