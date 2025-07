Ấn Độ dùng AI thay đổi kết phim kinh điển

Nhà sản xuất dùng AI thay đổi cái kết của "Raanjhanaa" - phim Ấn Độ ra mắt năm 2013, gây tranh cãi về quyền sáng tạo.

Hôm 27/7, Guardian đưa tin hãng phim Eros Media Group sẽ chiếu lại phim tình cảm kinh điển Raanjhanaa (tên tiếng Anh là Beloved One), với cái kết có hậu hơn do AI tạo ra. Tác phẩm ra mắt năm 2013, kể về mối tình bi kịch giữa Kundan (Dhanush đóng) và Zoya (Sonam Kapoor), cả hai yêu nhau say đắm nhưng bị ngăn cấm vì khác biệt tôn giáo. Bản gốc kết thúc với cái chết của Kundan. Phim có kinh phí sản xuất 360 triệu rupee (gần 109 tỷ đồng) và thu về 1,05 tỷ rupee (hơn 317 tỷ đồng), từng gây tiếng vang lớn tại phòng vé trong nước lẫn toàn cầu. Phim dự kiến chiếu lại tại các rạp ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ từ ngày 1/8.

Poster "Raanjhanaa" năm 2013. Ảnh: Indian Express

Trên Independent, Predeep Dwivedi - giám đốc điều hành Eros Media Group - cho biết Raanjhanaa được thực hiện dưới sự giám sát của con người và giới thiệu trong poster như một phần bổ sung cho tác phẩm gốc chứ không nhằm thay thế. Dự án nằm trong chiến lược đổi mới khoa học công nghệ dài hạn của đơn vị phát hành, là bước thử nghiệm ban đầu để tiến tới áp dụng cho hơn 3.000 bộ phim của công ty. "Việc xây dựng cái kết hạnh phúc gợi nhiều góc nhìn mới cho khán giả ở các vùng ngôn ngữ, văn hóa khác nhau, nếu công nghệ có thể hỗ trợ con người tạo ra các giá trị tốt đẹp hơn, ta nên tận dụng nó", ông nói.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều sự phản đối. Trên NDTV, đạo diễn phim Aanand L. Rai nói chỉ được biết thông tin qua bài đăng trên mạng xã hội. Ông cho rằng việc thay đổi cái kết mà không thảo luận với các bên liên quan là "sự phản bội lòng tin với người hâm mộ phim suốt 12 năm qua. Vả lại, Raanjhanaa không cần một cái kết mới. Bộ phim được yêu mến vì khán giả đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật".

Đạo diễn cũng đặt câu hỏi về vấn đề đạo đức và pháp lý, nhất là các nguyên tắc đồng thuận trong nghệ thuật. "Họ can thiệp vào phân cảnh của các diễn viên mà không có sự đồng ý. Làm sao có thể chỉnh sửa phần diễn xuất sau một thập niên công chiếu phim". Ông cho biết bản thân và êkíp đã gửi kiến nghị lên Hiệp hội Đạo diễn Phim và Truyền hình Ấn Độ (IFTDA) và xem xét các hành động pháp lý.

Đáp trả ý kiến, ông Dwivedi khẳng định đã phản hồi "lịch sự và minh bạch" các thắc mắc của Rai dù công ty vốn không cần thảo luận vì các bên như đạo diễn Rai, diễn viên Dhanush, Kapoor đều đã ký hợp đồng từ bỏ mọi quyền liên quan đến các bản phát hành về sau của phim. Theo luật pháp Ấn Độ, Eros Media là đơn vị duy nhất sở hữu toàn bộ bản quyền tác phẩm. Ông nhận định chỉ trích của Rai mang tính cá nhân do phía công ty và đạo diễn đang có tranh chấp pháp lý vì cáo buộc sai phạm tài chính và quản lý. Đồng thời, theo ông, AI là một phần trong xu hướng chung của ngành điện ảnh, giúp tôn vinh nghệ thuật và thúc đẩy sáng tạo.

Việc thay đổi cái kết đồng thời làm dấy lên lo ngại về thông điệp liên quan đến tôn giáo - chủ đề nhạy cảm trong đời sống chính trị và văn hóa Ấn Độ. Nhà phê bình phim Sucharita Tyagi cho rằng bản gốc phản ánh đúng hiện thực khắc nghiệt thời bấy giờ, khi những lễ giáo ngăn cản con người theo đuổi tình yêu, trong khi cái kết mới có thể tô hồng hiện thực, khiến khán giả hiểu sai thông điệp và làm giảm tính xã hội của phim.

Trailer phim 'Raanjhanaa' Trailer "Raanjhanaa" phát hành năm 2013. Video: Eros Now Music

Việc tái phát hành phim diễn ra trong bối cảnh AI tham gia sâu rộng vào nền điện ảnh toàn cầu. 20th Century Fox đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích kịch bản của Logan, giúp đưa ra quyết định về cốt truyện và chủ đề. Ở phần tiền kỳ, các hãng phim như Warner Bros dùng phần mềm Cinelytic đánh giá diễn viên, dự đoán doanh thu, sàng lọc cảnh quay để tìm kiếm địa điểm lý tưởng, tiết kiệm thời gian và công sức. Phần mềm FaceDirector của Disney được sử dụng trong Avengers: Infinity War để hoàn thiện biểu cảm trong những cảnh CGI phức tạp. Ngày 18/7, Guardian đưa tin Netflix lần đầu dùng AI tạo sinh (genAI) để tạo hiệu ứng hình ảnh cho cảnh tòa nhà ở Buenos Aires (thủ đô Argentina) đổ sụp trong series khoa học viễn tưởng El Eternauta.

Dù một số chuyên gia nhận định dùng AI như công cụ kỹ thuật số mới trong ngành làm phim là xu hướng tất yếu, song, vấn đề này vấp phải nhiều tranh cãi, là một trong những nguyên nhân diễn ra cuộc đình công Hollywood năm 2023. Trong đó, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) yêu cầu các quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng công nghệ này. Theo Forbes, nhiều người trong ngành chỉ trích việc dùng AI là "hạ thấp giá trị nghệ thuật". Tài tử Tyler Perry dừng kế hoạch mở rộng xưởng phim trị giá 800 triệu USD tại Atlanta vì lo ngại các video AI tạo ra ảnh hưởng đến việc làm.

Châu Anh (theo Guardian, Independent)