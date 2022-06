Diễn viên 21 tuổi đóng học sinh tiểu học

Diễn viên Kim Yoon Hee - 21 tuổi, cao 1,51 m - đóng học sinh tiểu học trong web-drama "Tôi bị mất thị lực khi cố gắng cứu bạn tôi".

Trong tập phim phát hôm 18/6, diễn viên đóng Yoon Hee - học sinh tiểu học thường xuyên bị bạn cùng lớp trêu chọc là kẻ ăn mày. Yoon Hee được Jae Hyeok (Choi Jae Hyeok đóng) giúp đỡ, cả hai quý mến nhau.

Theo Insight, sau khi phim lên sóng, Kim Yoon Hee thu hút sự quan tâm của công chúng. Diễn viên ghi điểm ở đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh và thân hình nhỏ nhắn. Cô được khen diễn tự nhiên.

Nhiều người bày tỏ ngạc nhiên khi biết tuổi thật của Kim Yoon Hee. Trên YouTube, tài khoản Kim Yeon Woo bình luận: "Khuôn mặt, hình thể, diễn xuất như một đứa bé. Quá tuyệt vời". Khán giả Jeongyeon viết: "Có thật không vậy, Yoon Hee không phải là một diễn viên nhí?".

Kim Yoon Hee sinh năm 2001, từng là diễn viên của Cheese Film. Cô đóng nhiều dạng vai trong các web-drama như: 187cm vs 185 cm, A Short Friend, Pepero Was Taken Away on Pepero Day...

Kim Yoon Hee hiện hoạt động tự do. Ảnh: Instagram unis_xx

Tôi bị mất thị lực khi cố gắng cứu bạn tôi chuyển thể từ truyện tranh, xoay quanh Yoon Hee - cô bé có tính cách khép kín. Yoon Hee thường xuyên bị cha bạo hành, bạn bè xa lánh. Một người bạn vì giúp đỡ cô mà bị tổn thương ở mắt, ảnh hưởng đến thị lực. Khi lên cấp ba, Yoon Hee luôn cố gắng tìm kiếm bạn để trả ơn. Cả hai sau đó nảy sinh tình yêu học đường.

