Diễn viên 18 tuổi gây chú ý trong 'Bóng ma hạnh phúc'

Tác phẩm truyền hình của đạo diễn Nguyễn Dương thu hút khán giả sau một tháng phát sóng. Trên YouTube - nền tảng chiếu song song, nhiều tập phim đạt hàng triệu lượt xem. Lê Huỳnh Bảo Ngọc đóng vai Thanh Tú - con gái của doanh nhân Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) và Thanh Mai (Lê Phương).
Ngoài những tình tiết xoay quanh chủ đề ngoại tình trong hôn nhân, phim phản ánh mâu thuẫn của cha mẹ với con cái ở tuổi dậy thì. Bảo Ngọc nhận nhiều đánh giá tích cực về diễn xuất trong phân cảnh Tú bức xúc vì bị mẹ cấm cản chuyện yêu đương. Ở một số tình huống, nhân vật gây tranh luận vì tính cách hồn nhiên, có phần vô tâm, không để ý cảm xúc của mọi người.
Cảnh Tú bật khóc xin lỗi mẹ vì vô tình hất đổ mâm cơm, trong tập 22 Bóng ma hạnh phúc. Video: THVL
Sinh năm 2008, Lê Huỳnh Bảo Ngọc vào nghề từ lúc sáu tuổi. Thuở bé, cô được mẹ phát hiện năng khiếu, đưa từ quê nhà Cần Thơ lên TP HCM để theo học diễn xuất, ca hát. Cô dần nổi tiếng khi đoạt giải á quân Gương mặt thân quen nhí mùa hai năm 2015, với trích đoạn cải lương Trần Quốc Toản ra quân trong đêm chung kết.
Bảo Ngọc lúc sáu tuổi khi hóa thành Tiểu Yến Tử trong show Gương mặt thân quen nhí. Video: VTV
Khuôn mặt khả ái với nụ cười tươi, Bảo Ngọc nhanh chóng trở thành gương mặt nhí được yêu thích, nhiều đạo diễn mời đóng các TVC quảng cáo.
Cô lần đầu đóng phim trong sitcom Gia đình là số 1 phần hai bản Việt. Đạo diễn Nhật Trung cho biết khi đó bị thuyết phục bởi lối diễn tự nhiên của Bảo Ngọc, giao cho cô vai Lam Chi (phiên bản gốc của Hàn là Hae Ri) - cô bé vừa hài hước vừa đanh đá. Phim tạo cơn sốt, giúp tên tuổi của Bảo Ngọc đến gần hơn với khán giả.
Bảo Ngọc ở tuổi 15. Giai đoạn này, sao nhí chủ yếu tập trung cho việc học, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí hoặc đóng vai nhỏ với vai trò khách mời.
Năm 2025, Bảo Ngọc lấn sân điện ảnh, tham gia Lật mặt 8 của đạo diễn Lý Hải. Cô vào vai Mi, nữ sinh ở vùng quê duyên hải miền Trung, cùng nhiều người bạn ước mơ thành lập một nhóm nhạc. Quá trình nhập vai, Bảo Ngọc phơi nắng gần một tuần tại Bình Thuận (cũ) để có làn da phù hợp tạo hình nhân vật. Diễn viên nói biết ơn sự chỉ dẫn của Lý Hải và vợ - nhà sản xuất Minh Hà, tạo bước đệm cho cô tự tin hơn trên con đường theo đuổi diễn xuất.
Cô còn đắt show làm mẫu ảnh, thu hút hơn bốn triệu người theo dõi trên TikTok với nhiều video phong cách thời trang, thể hiện vũ đạo.
Ở đời thường, diễn viên chuộng các kiểu trang phục đơn giản, dễ ứng dụng, trang điểm tông hồng đào.
Theo học một trường quốc tế ở TP HCM, Bảo Ngọc hiện tập trung cho giai đoạn ôn thi. Cô cho biết sắp tới tiếp tục tìm kiếm các cơ hội diễn xuất, hoàn thành tốt vai trò ở những lĩnh vực đang theo đuổi. "Tôi sẵn sàng thể hiện mọi dạng vai, dù đó là nhân vật gây phản ứng trái chiều", cô nói.
Bảo Ngọc hát nhạc âm hưởng dân ca miền Nam trong MV Thế nào em vẫn ở sau - phát hành tháng 3. Video: Nhân vật cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh: Đoàn phim, nhân vật cung cấp