'Chân dung' iPhone 17 Slim - điện thoại mỏng nhất của Apple

iPhone 17 Slim được cho là smartphone mỏng nhất của Apple, chỉ có một camera nhưng giá đắt hơn phiên bản Pro Max.

Theo Apple Insider, iPhone mỏng nhất sẽ ra mắt năm 2025, có thể mang tên Slim. Hồi tháng 5, The Information cho biết máy có mã D23, được thiết kế lại hoàn toàn, tạo sự thay đổi lớn tương tự iPhone X. Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cũng đưa ra loạt thông số kỹ thuật cho model này.

Thiết kế siêu mỏng

Hiện iPhone SE là smartphone mỏng nhất của Apple với 7,3 mm. Mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn là 7,8 mm, còn máy tính bảng iPad Pro chạy chip M4 là thiết bị di động mỏng nhất của hãng với độ dày 5,1 mm. Slim sẽ mỏng hơn SE nhưng hiện chưa rõ có vượt qua mốc của iPad Pro.

Bản mô phỏng iPhone 17 Slim (trên) và iPhone 16 sắp ra mắt. Ảnh: Apple Insider

Giá đắt hơn

Về giá, iPhone 17 Slim có thể rất đắt, được định vị tương tự dòng Ultra trên Apple Watch. Tài khoản chuyên rò rỉ tin đồn Ice Universe hồi tháng 7 cho biết mẫu iPhone này cao cấp hơn dòng Pro năm 2025, có giá khởi điểm 1.299 USD (32,7 triệu đồng).

Trong khi đó, iPhone 17 dự kiến từ 799 USD, 17 Pro từ 1.099 USD còn 17 Pro Max từ 1.199 USD. Các nhà phân tích nhận định Slim sẽ là bước nhảy vọt về giá với người dùng.

Thay thế bản Plus

Một số nguồn tin cho biết Slim sẽ thay thế iPhone 17 Plus, giúp người dùng không phân vân quá nhiều vì iPhone 17 sẽ vẫn có 4 phiên bản, thay vì 5. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết quyết định này của Apple dựa trên doanh số các mẫu Plus luôn thấp, tỷ trọng chưa đến 10% trong nhiều năm.

iPhone 17 Slim có thể chỉ trang bị một ống kính góc rộng phía sau. Ảnh: Apple Insider

Màn hình

Màn hình Slim sẽ nhỏ hơn dòng Plus. Trong bản mô tả kỹ thuật của Kuo, Slim có màn hình 6,6 inch, lớn hơn mức 6,1 inch của bản tiêu chuẩn nhưng nhỏ hơn so với bản Plus 6,7 inch. Trước đó, chuyên gia Ross Young của công ty DSCC cũng đề cập thông tin tương tự.

Những tin rò rỉ khác cho thấy Slim có thể trang bị màn hình ProMotion 120 Hz, 2.740 x 1.260 pixel, thấp hơn so với độ phân giải 2.796 x 1.290 của iPhone 15 Plus.

Camera

Kích thước siêu mỏng cũng ảnh hưởng đến cụm camera trên iPhone 17 Slim. Theo đó, máy chỉ dùng một ống kính góc rộng, thay vì hai hoặc ba như các phiên bản còn lại. Ngoài ra, giới phân tích cho rằng việc giảm độ dày có thể khiến thời lượng pin của máy thấp hơn, trừ khi Apple tìm ra cách "giải phóng" không gian đặt linh kiện.

Các tính năng khác của Slim có thể tương tự iPhone 17 nói chung. Vì được thiết mỏng hơn, Apple có thể dùng vật liệu mới để đảm bảo độ bền cho thiết bị, như khung hợp kim nhôm titan.

Khương Nha