Điện Máy Xanh dự tính lên sàn chứng khoán năm sau

Thế Giới Di Động cho biết đã cân nhắc kỹ kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và niêm yết Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ngay năm 2026.

Đây là đơn vị vận hành mảng bán lẻ điện thoại, thiết bị điện tử, điện máy với nhiều thương hiệu như Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Erablue...

Trong thông báo cuối ngày 12/12, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động gọi việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại DMX là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Họ cho rằng DMX trở thành công ty niêm yết độc lập sẽ đa dạng sự lựa chọn cho nhà đầu tư, đồng thời giúp công ty mẹ có lợi dài hạn về chiến lược, tài chính, quản trị và mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái.

Kế hoạch IPO DMX được Thế Giới Di Động công bố sau gần một tháng tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh. Ngoài DMX vận hành mảng bán lẻ điện thoại - điện máy, hai mảng khác (dược phẩm, sản phẩm cho mẹ và bé) cũng được quản lý bởi các pháp nhân độc lập để tăng tính tự chủ và hiệu quả.

Tương tự Thế Giới Di Động, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán như Hòa Phát, Hoa Sen, Gelex... đang rốt ráo đưa công ty con lên sàn. Hoạt động này khởi sắc trong những tháng gần đây, theo các chuyên gia, một phần nhờ quy định mới đã gỡ vướng mắc về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư ngoại, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển đổi và rút ngắn thời gian niêm yết sau IPO.

Thế Giới Di Động cho biết họ không tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ của DMX. Đợt phát hành này tương ứng 1% vốn điều lệ và dành riêng cho các quản lý chủ chốt nhằm củng cố cam kết dài hạn. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng.

Theo số liệu 10 tháng đầu năm, mảng bán lẻ điện thoại, thiết bị điện tử và điện máy thu gần 87.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Mảng này đóng góp gần 68% vào tổng doanh thu của Thế Giới Di Động.

Hiện chuỗi Điện Máy Xanh có 2.017 cửa hàng, còn chuỗi Thegioididong và Topzone tổng cộng 1.012 cửa hàng. Bên cạnh đó, công ty còn có 158 cửa hàng hoạt động theo mô hình liên doanh với đối tác tại Indonesia.

Hồi đầu năm, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu và thị phần mảng bán lẻ điện thoại, điện máy đều tăng dù nhu cầu thị trường chưa khởi sắc. Công ty xác định không mở mới cửa hàng nhưng có thể thay thế để vận hành tối ưu hơn, tập trung cải thiện doanh số tại cửa hàng hiện hữu. Họ cũng đặt mục tiêu cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng bằng việc cung cấp nhiều giải pháp tài chính (như mua trả chậm) và dịch vụ sau bán hàng trọn đời.

Phương Đông