Công ty nông nghiệp Hòa Phát tính chia cổ tức ngay sau IPO

Lãnh đạo công ty nông nghiệp Hòa Phát cho biết sẽ chia cổ tức tiền mặt hàng năm, trong đó, đợt đầu tiên mỗi cổ phiếu nhận khoảng 3.850 đồng.

Thông tin được ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (HPA) cho hay tại buổi gặp nhà đầu tư trước đợt chào bán lần đầu ra công chúng. Công ty dự tính đợt cổ tức đầu tiên được trả trong 12 tháng tới với tỷ lệ 38,5%. So với giá chào bán lần đầu 41.900 đồng, mức này tương ứng lợi suất 9,2%, thuộc nhóm cao trên sàn chứng khoán TP HCM.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát (HPG) kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, công ty hiện không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu. Công ty ước tính nguồn vốn tự có kết hợp khoảng 1.260 tỷ đồng huy động từ đợt IPO đủ đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho 5 năm tới.

"Lợi nhuận làm ra hàng năm sẽ chia cổ tức tiền mặt. Điều này khác với chính sách cổ tức của HPG do nhu cầu vốn đầu tư công ty mẹ đang rất lớn", ông Thắng nói.

HPA là đơn vị thành viên của HPG, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi bò, lợn, gia cầm. Họ hiện có vốn điều lệ 2.550 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ nắm gần 95%.

Theo kế hoạch, HPA đang chào bán 30 triệu cổ phần ra công chúng trong tháng này, qua đó, nâng vốn điều lệ lên 2.850 tỷ đồng. Quy mô đợt chào bán được giới đầu tư nhận định tương đối nhỏ so với quy mô vốn của công ty lẫn các thương vụ IPO gần đây.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho biết con số chào bán được tính toán kỹ để đạt cùng lúc nhiều mục tiêu như huy động vốn và tăng tính đại chúng cho công ty, trong khi tập đoàn vẫn giữ tỷ lệ chi phối. Số tiền huy động dự kiến để tái cơ cấu nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động, giảm nợ vay, mở rộng các trang trại nuôi heo và nhà máy thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Giám đốc Tài chính của HPG - cho hay một số tổ chức đã ngỏ ý mua lượng lớn cổ phần chào bán đợt này. Để đảm bảo có đông nhà đầu tư cá nhân tham gia, công ty mẹ đang cân nhắc ý tưởng bán tiếp 10% vốn (khoảng 40-50 triệu cổ phần) cho riêng nhà đầu tư tổ chức sau IPO. Công ty kỳ vọng với tổng cộng 70-80 triệu cổ phần được chào bán, thanh khoản bình quân mỗi phiên khi lên sàn TP HCM đạt 2-3 triệu đơn vị.

HPA được thành lập cách đây 10 năm. Ông Nguyễn Việt Thắng cho biết thời điểm đó rất nhiều người hoài nghi về quyết định tham gia mảng nông nghiệp của doanh nghiệp đầu ngành thép. Tuy nhiên, đến nay, mảng này đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau thép. Theo ông, tăng trưởng nhanh trong một thập kỷ qua đến từ việc áp dụng tư duy sản xuất công nghiệp vào nông nghiệp. Công ty xác định đầu tư nghiêm túc và quy mô lớn ngay từ đầu để tránh tình trạng manh mún về sau.

Ban lãnh đạo HPA nói họ không mở rộng ồ ạt các mảng kinh doanh mà tập trung theo chiều sâu. Khác với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, công ty đang vận hành mô hình kinh doanh 2F gồm thức ăn chăn nuôi (Feed) và trang trại (Farm). Việc phát triển thêm thực phẩm chế biến (Food) để hoàn thiện mô hình 3F đã được tính đến, nhưng công ty chưa triển khai ngay vì cần thời gian xây dựng hệ thống phân phối hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng.

HPA đặt mục tiêu doanh thu năm nay 8.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.314 tỷ đồng. Chín tháng đầu năm, công ty thu 6.259 tỷ và lãi xấp xỉ 1.300 tỷ đồng. Chăn nuôi heo chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với khoảng 40%.

Đến năm 2030, doanh thu dự kiến đạt 12.000 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cũng lên kế hoạch nâng công suất thức ăn chăn nuôi từ 600.000 tấn lên 1 triệu tấn, còn bò và heo thương phẩm lần lượt đạt 73.000 con và 900.000 con mỗi năm. Trong mảng gia cầm, sản lượng dự kiến duy trì 336 triệu quả trứng.

Phương Đông