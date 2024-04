Đề xuất điện mặt trời mái nhà dùng thừa được bán lên lưới

Điện mặt trời mái nhà có thể liên kết, phát công suất dư thừa lên lưới quốc gia với giá theo từng thời điểm, theo Bộ trưởng Công Thương.

Thông tin trên nêu tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, ngày 10/4.

Công suất điện mặt trời mái nhà tới cuối 2022 là khoảng 9.000 MW, giá bán 8,38 cent một kWh theo Quyết định 13/2020. Tuy nhiên, tới cuối tháng 7/2023, còn gần 400 MW nối với lưới điện chờ bổ sung vào quy hoạch. Số dự án này chưa được định đoạt số phận do thiếu cơ chế rõ ràng.

Tại cuộc họp hôm nay, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng loại điện này có thể được liên kết và bán phần điện dư lên lưới quốc gia với mức giá theo thời điểm. Tức là, người dân, doanh nghiệp có thể được trả tiền khi bán lượng điện dư thừa lên lưới.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất khi đầu tư thiết bị lưu trữ và được lắp đặt điện mặt trời mái nhà không theo Quy hoạch Điện VIII.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp ngày 10/4. Ảnh: VGP.

Góp ý, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cho rằng cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp trong khu công nghiệp lắp thiết bị lưu trữ, để chuyển phần điện không dùng hết thành nguồn điện nền sạch.

"Nguồn điện này sau đó có thể phát lên lưới vào cao điểm buổi tối với mức giá phù hợp", ông Hoan đề xuất.



Ngoài ra, ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, kiến nghị đơn giản thủ tục để khuyến khích các doanh nghiệp khu công nghiệp làm điện mặt trời mái nhà.

Chẳng hạn, các khu, cụm công nghiệp chỉ cần thẩm tra xác định độ an toàn của công trình khi lắp đặt. Cơ quan quản lý đưa ra hồ sơ mẫu, phân cấp cho địa phương và quy định thời gian giải quyết hồ sơ lắp đặt, đầu tư.

Tại cuộc họp hôm nay, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà là chủ trương nhất quán. Nguồn điện này sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giúp huy động các nguồn lực xã hội thực hiện Quy hoạch Điện VIII.



Theo Phó thủ tướng, các nguồn điện tái tạo, gồm điện mặt trời mái nhà, không đưa lên lưới quốc gia sẽ được ưu tiên phát triển. Ông yêu cầu Bộ Công Thương xác định rõ các hình thức có và không kinh doanh loại điện này, từ đó đưa ra cơ chế chính sách khuyến khích, quy định an toàn, phòng cháy, chữa cháy tương ứng.



Cụ thể, với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và không kinh doanh, cơ quan quản lý đưa ra hồ sơ mẫu, đơn giản tối đa thủ tục, trừ những công trình có yêu cầu đặc biệt về an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

Còn những doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng và lắp thêm thiết bị lưu trữ điện năng, cơ quan quản lý đưa ra mức giá hợp lý, phương án hỗ trợ tài chính, lãi suất, thuế.

Theo Quy hoạch điện VIII, điện mặt trời mái nhà dự kiến đạt công suất 2.600 MW vào 2030, để đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống điện.

Phương Dung