Vì sao lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải đăng ký EVN?

Người dùng băn khoăn nếu không hòa điện lưới thì tại sao phải đăng ký với EVN.

"Nếu lắp điện mặt trời mái nhà để tự dùng, không đấu nối vào hệ thống điện EVN thì tại sao phải đăng ký?".

Độc giả nickname minhtukhong thắc mắc như trên, sau thông tin Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng không đăng ký có thể bị phạt. Theo đó, EVN đề nghị bổ sung chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự dùng nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý.

Nhiều độc giả có cùng thắc mắc như trên. Độc giả nickname valentine89 nói:

"Tôi biết là lắp điện mặt trời mái nhà công suất thấp chỉ cần thông báo, nhưng cần phải nêu rõ tác dụng của việc đó. Ví dụ giúp thống kê, phân bổ tải hợp lý, quản lý phòng cháy chữa cháy, chống sai sót gây điện rò ngược lưới gây quá tải cục bộ (nguy cơ cháy nổ), giúp tư vấn tránh sai sót hiểu lầm kỹ thuật...".

Độc giả Thọ Nguyễn văn đưa ra một lý giải: "Giả sử nhà bạn lắp công suất 10 kW thôi thì không thấy ảnh hưởng đến ai.... nhưng nếu có một triệu hộ như nhà bạn thì ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của lưới điện.

Ai cũng biết, khi trời nắng cả triệu hộ không dùng điện lưới, và khi có dông bão lại có thêm một triệu hộ cần đến điện lưới, chẳng lẽ ngành điện cứ phải luôn luôn dự phòng cho an toàn lưới điện mãi vậy sao?

Do đó, theo tôi EVN cần có số liệu để cân đối và quản lý là đúng".

Trong khi đó, độc giả nickname ttn cho rằng: "Năng lượng tái tạo khuyến khích khai thác nhưng cũng phải trong khuôn khổ.

Đăng ký để có hướng dẫn lắp đặt đúng kỹ thuật quản lý rủi ro cháy nổ, quản lý an toàn sử dụng điện, quản lý môi trường chứ không thể thích lắp thế nào là lắp. Cũng như xây nhà đâu phải muốn xây thế nào là xây.

Theo tôi nên có quy định quy mô điện mặt trời mức công suất từ bao nhiêu trở lên phải đăng ký, còn nhỏ lẻ, đủ thắp sáng vài bóng đèn thì không cần".

Độc giả vutrinhconghoang nói: "Lắp điện mặt trời tại nhà giúp EVN giảm tải áp lực về nhu cầu điện, như vậy là tốt cho EVN, nhưng lại yêu cầu thông báo đến quá nhiều cơ quan chức năng như Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, như vậy theo tôi là rườm rà cho người dân, chỉ cần điện lực địa phương làm đầu mối tiếp nhận là được".

Theo Nghị định 58/2025 của Chính phủ về phát triển điện năng lượng tái tạo, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo đến Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy để được quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện. Theo EVN, thực tế các đối tượng trên (đặc biệt là hộ gia đình) chưa chủ động thông báo. Có trường hợp đã được đơn vị điện lực hướng dẫn nhưng không phối hợp, hoặc phối hợp nhưng không cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn. Song, Nghị định 58 lại không có quy định cụ thể để xác định đây có phải vi phạm hay không. Điều này dẫn đến các cơ quan liên quan lúng túng trong việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực. Vì vậy, tập đoàn này đề nghị bổ sung quy định tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không thông báo hoặc đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, tùy mức độ vi phạm. Quy định này nhằm bảo đảm nghĩa vụ thông báo, đăng ký, tránh khoảng trống trong chế tài xử lý, đồng thời nâng hiệu lực quản lý nhà nước, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo EVN.

Hữu Nghị tổng hợp