Diện mạo quốc lộ 13 nối TP HCM - Bình Dương sau mở rộng 8 làn xe

Đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình dài 5,5 km do vướng mặt bằng nên việc thi công hiện vẫn còn chậm. Theo chủ đầu tư, hiện đoạn đường trên đã cơ bản hoàn tất việc di dời cột điện và bàn giao mặt bằng, các nhà thầu tăng tốc thi công để đưa toàn dự án vào khai thác.

Việc mở rộng quốc lộ 13 giúp giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến và chuẩn bị cho phát triển đô thị. TP HCM đang chuẩn bị mở rộng quốc lộ này qua khu vực TP Thủ Đức cũ để hạn chế tình trạng kẹt xe.