Diện mạo quốc lộ 13 nối TP HCM - Bình Dương sau mở rộng 8 làn xe

Quốc lộ 13 từ TP HCM đi Bình Dương và Bình Phước cũ dài hơn 145 km. Năm 2022, tỉnh Bình Dương cũ khởi công nâng cấp quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh này dài 15 km từ 6 lên 8 làn xe với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng.
Đoạn đường dài gần một km qua phường Thuận Giao được chia dải phân cách cứng tách riêng ôtô và xe máy để tránh xung đột. Đây là khu vực thường xuyên có mật độ xe máy cao vì gần các Khu công nghiệp lớn như Việt Hưng, Vsip 1.
Một số đoạn đã được thi công vỉa hè cũng như xác định vị trí trồng cây xanh. "Trong thời gian tới các nhà thầu sẽ đẩy nhanh việc lát gạch, đảm bảo đúng tiêu chuẩn đô thị", đại diện đơn vị thi công cho biết.
Hiện các đơn vị thi công bắt đầu trở lại công trường, hoàn thiện các đoạn đường còn lại để sớm đưa dự án về đích. Dự kiến quý 2 tới sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động.
Đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình dài 5,5 km do vướng mặt bằng nên việc thi công hiện vẫn còn chậm. Theo chủ đầu tư, hiện đoạn đường trên đã cơ bản hoàn tất việc di dời cột điện và bàn giao mặt bằng, các nhà thầu tăng tốc thi công để đưa toàn dự án vào khai thác.
Việc mở rộng quốc lộ 13 giúp giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến và chuẩn bị cho phát triển đô thị. TP HCM đang chuẩn bị mở rộng quốc lộ này qua khu vực TP Thủ Đức cũ để hạn chế tình trạng kẹt xe.
Đoạn mở rộng từ cổng chào Vĩnh Phú tới nút giao Lê Hồng Phong. Đồ họa: Khánh Hoàng
Phước Tuấn