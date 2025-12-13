Diện mạo hiện đại của nhà ga T2 Nội Bài sau mở rộng

Nhà ga quốc tế T2 đang chạy thử phần mở rộng, gồm khu làm thủ tục và hệ thống gửi hành lý tự động, chuẩn bị vận hành từ ngày 19/12, sau hơn 18 tháng thi công.

Sau nâng cấp, diện tích sàn nhà ga tăng từ 139.000 m2 lên hơn 200.000 m2; số quầy check-in mở rộng từ 96 lên 144. Lần đầu, T2 bố trí 24 quầy gửi hành lý tự động (self bag drop) và bổ sung 24 ki-ốt check-in, giúp hành khách tự làm thủ tục, giảm thời gian chờ tại quầy truyền thống. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, nâng công suất khai thác nhà ga từ 10 lên 15 triệu hành khách mỗi năm.