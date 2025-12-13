Diện mạo hiện đại của nhà ga T2 Nội Bài sau mở rộng

Nhà ga quốc tế T2 đang chạy thử phần mở rộng, gồm khu làm thủ tục và hệ thống gửi hành lý tự động, chuẩn bị vận hành từ ngày 19/12, sau hơn 18 tháng thi công.
Sau nâng cấp, diện tích sàn nhà ga tăng từ 139.000 m2 lên hơn 200.000 m2; số quầy check-in mở rộng từ 96 lên 144. Lần đầu, T2 bố trí 24 quầy gửi hành lý tự động (self bag drop) và bổ sung 24 ki-ốt check-in, giúp hành khách tự làm thủ tục, giảm thời gian chờ tại quầy truyền thống. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, nâng công suất khai thác nhà ga từ 10 lên 15 triệu hành khách mỗi năm.
Nhà ga quốc tế T2 đang chạy thử phần mở rộng, gồm khu làm thủ tục và hệ thống gửi hành lý tự động, chuẩn bị vận hành từ ngày 19/12, sau hơn 18 tháng thi công.
Sau nâng cấp, diện tích sàn nhà ga tăng từ 139.000 m2 lên hơn 200.000 m2; số quầy check-in mở rộng từ 96 lên 144. Lần đầu, T2 bố trí 24 quầy gửi hành lý tự động (self bag drop) và bổ sung 24 ki-ốt check-in, giúp hành khách tự làm thủ tục, giảm thời gian chờ tại quầy truyền thống. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, nâng công suất khai thác nhà ga từ 10 lên 15 triệu hành khách mỗi năm.
Khu vực soi chiếu an ninh được mở rộng từ hai lên ba khu gồm A, B, C. Số cửa ra máy bay tăng từ 17 lên 30; băng chuyền hành lý đến nâng từ 6 lên 8, giúp rút ngắn thời gian chờ sau nhập cảnh.
Hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động (Autogate) được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu và điểm kiểm soát thẻ lên máy bay. Kết hợp Autogate với thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh hơn, giảm tối đa thời gian chờ.
Khu vực soi chiếu an ninh được mở rộng từ hai lên ba khu gồm A, B, C. Số cửa ra máy bay tăng từ 17 lên 30; băng chuyền hành lý đến nâng từ 6 lên 8, giúp rút ngắn thời gian chờ sau nhập cảnh.
Hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động (Autogate) được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu và điểm kiểm soát thẻ lên máy bay. Kết hợp Autogate với thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh hơn, giảm tối đa thời gian chờ.
Nhà ga trang bị 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (body scanner) đạt tiêu chuẩn TSA của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ.
Hệ thống soi hành lý 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh đa chiều, giúp soi chiếu nhanh, chính xác, tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ.
Nhà ga trang bị 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (body scanner) đạt tiêu chuẩn TSA của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ.
Hệ thống soi hành lý 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh đa chiều, giúp soi chiếu nhanh, chính xác, tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ.
Máy có khả năng phát hiện vật thể ba chiều, giúp nhân viên an ninh nhận diện chất nổ, vật phẩm nguy hiểm và các đồ vật bị che giấu tinh vi trong hành lý, nâng cao mức độ an ninh.
Theo nhân viên an ninh hàng không, mỗi hành khách mất 3–4 giây để xử lý qua hệ thống; máy 920CT có thể soi chiếu 360 kiện hành lý mỗi giờ.
Máy có khả năng phát hiện vật thể ba chiều, giúp nhân viên an ninh nhận diện chất nổ, vật phẩm nguy hiểm và các đồ vật bị che giấu tinh vi trong hành lý, nâng cao mức độ an ninh.
Theo nhân viên an ninh hàng không, mỗi hành khách mất 3–4 giây để xử lý qua hệ thống; máy 920CT có thể soi chiếu 360 kiện hành lý mỗi giờ.
Khu vực kiểm tra hành lý được trang bị máy quét và màn hình cảm ứng, cho phép phóng to các vật thể cần xác định để quan sát rõ hơn.
Nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khai thác từ năm 2015 với 4 tầng. Đến năm 2019, nhà ga bắt đầu quá tải khi lượng hành khách đạt 11,4 triệu lượt, vượt công suất thiết kế.
Sau khi dự án mở rộng T2 được đưa vào sử dụng, công suất thiết kế của sân bay quốc tế Nội Bài nâng lên 30 triệu lượt, với khả năng phục vụ tối đa khoảng 40 triệu hành khách mỗi năm.
Khu vực kiểm tra hành lý được trang bị máy quét và màn hình cảm ứng, cho phép phóng to các vật thể cần xác định để quan sát rõ hơn.
Nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khai thác từ năm 2015 với 4 tầng. Đến năm 2019, nhà ga bắt đầu quá tải khi lượng hành khách đạt 11,4 triệu lượt, vượt công suất thiết kế.
Sau khi dự án mở rộng T2 được đưa vào sử dụng, công suất thiết kế của sân bay quốc tế Nội Bài nâng lên 30 triệu lượt, với khả năng phục vụ tối đa khoảng 40 triệu hành khách mỗi năm.
Phía sau quầy check-in và khu gửi hành lý tự động là hai băng chuyền rộng, cho phép hành khách theo dõi hành lý được đưa vào bên trong.
Phía sau quầy check-in và khu gửi hành lý tự động là hai băng chuyền rộng, cho phép hành khách theo dõi hành lý được đưa vào bên trong.
Máy soi 3D tự động soi chiếu hành lý tại Nội Bài. Video: Anh Phú
Giang Huy