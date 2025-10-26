Điện lực miền Nam cảnh báo mất an toàn điện do triều cường

EVNSPC đưa loạt cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn điện do triều cường đã vượt mốc lịch sử ở các tỉnh, thành phố miền Nam.

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ lên mức 2,29 m, vượt 2 cm so đỉnh lịch sử năm 2022, khiến nhiều khu vực tại thủ phủ miền Tây chìm trong biển nước. Chiều tối 22/10, triều cường trên sông Hậu dâng cao khiến nước theo hệ thống cống, kênh rạch tràn vào gây ngập sâu 0,3 m đến hơn 1 m tại nhiều khu vực như: bến Ninh Kiều, đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa, chợ Bình Thủy, các khu dân cư ở phường Hưng Phú, Cái Răng, Ngã Bảy...

Công nhân EVNSPC đến các hộ gia đình hướng dẫn sử dụng điện an toàn. Ảnh: EVNSPC

Để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão và triều cường, các Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động kiểm tra và củng cố lưới điện nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân. Đồng thời, EVNSPC tuyên truyền, phổ biến rộng rãi biện pháp an toàn điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tập huấn...

EVNSPC khuyến cáo các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, trường học, ban quản lý các tòa nhà ngắt cầu dao, aptomat khi nước tràn vào nhà, không chạm tay ướt vào thiết bị điện, dùng thiết bị chống giật cho mạch điện, đồng thời rút phích cắm không cần thiết khi có giông sét. Người dân cũng cần kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ và lắp đặt thiết bị điện ở vị trí cao, tránh ẩm ướt hoặc ngập nước.

Theo EVNSPC, người dân nên lắp thiết bị chống rò điện và ngắt nguồn cho thiết bị ngoài trời khi trời mưa to, gió lớn.

Công nhân EVNSPC tư vấn hộ gia đình kéo điện nuôi tôm và cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Ảnh: EVNSPC

Ngoài ra, người dân không nên tự ý đấu nối, sửa chữa điện nếu không có chuyên môn. Khi phát hiện dây điện đứt hoặc ngập nước, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc điện lực địa phương. Tránh đứng gần cột điện hay trú dưới trạm biến áp khi mưa hoặc có giông sét, không lên sân thượng hay mái nhà nếu có dây điện ngang qua.

Tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam gồm: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh, người dân cần báo sự cố cho đơn vị điện lực địa phương hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006 – 19009000.

Tư vấn an toàn điện cho người dân tại các khu dân cư. Ảnh: EVNSPC

Tối 23/10, triều cường đã gây ngập sâu tại công viên Nguyễn Phương Danh (xã Phong Điền, TP Cần Thơ), khiến hai trẻ bị điện giật tử vong. Ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng An toàn, Điện lực TP Cần Thơ, cho biết khu vực công viên có 5-6 trụ đèn chiếu sáng do Phòng Kinh tế xã Phong Điền quản lý bị ngập khi nước bờ sông cạnh đó dâng cao. Sau khi các sự cố xảy ra, đơn vị đã phối hợp kiểm tra và phát hiện, một trụ đèn rò điện ra thân trụ bằng thép.

Trước tình hình triều cường dâng cao, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Công ty Điện lực phối hợp kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn thành phố và lập phương án chủ động cắt điện tại khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Lực lượng ứng trực 24/24 giờ được bố trí để xử lý sự cố khi có mưa bão và ngập nước.

Quang Anh