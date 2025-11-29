Diễn biến từng phút thảm kịch cháy chung cư Hong Kong

Từ một đám cháy nhỏ nhưng chỉ sau khoảng thời gian ngắn, hỏa hoạn đã lan sang 7 tòa nhà, nhấn chìm khu chung cư Wang Fuk Court trong biển lửa.

Chiều 26/11, ngọn lửa nhỏ ban đầu ở tầng trệt của một chung cư đã bùng lên thành đám cháy dữ dội, thiêu rụi 7 tòa tháp cao tầng. Ít nhất 128 người đã thiệt mạng, khoảng 200 người mất tích và hàng nghìn người giờ đây không còn nhà cửa. Ngoài thương vong lớn, vụ hỏa hoạn cũng gây sốc vì Hong Kong nổi tiếng về hồ sơ an toàn và chưa từng phải đối mặt thảm họa quy mô lớn như vậy.

Nguyên nhân thảm kịch vẫn đang được xác định. Tất cả tòa nhà trong khu phức hợp đều đang được cải tạo với nhiều cửa sổ bị chặn bởi tấm xốp rất dễ cháy mà giới chức cho rằng đã góp phần làm ngọn lửa lan nhanh hơn.

Lời kể của các nhân chứng, dữ liệu cuộc gọi và các video ghi lại hiện trường đã giúp xây dựng lại diễn biến thảm kịch theo từng phút.

Khói đen bốc lên tại cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong, sáng 27/11. Ảnh: Reuters

Khoảng 14h ngày 26/11

Không rõ chính xác thời điểm đám cháy bắt đầu tại khu Wang Fuk Court, khu dân cư gồm 8 tòa tháp 32 tầng ở quận Đại Bộ, Hong Kong. Đây là nơi sinh sống của hơn 4.000 người, phần lớn là người cao tuổi và có thu nhập thấp.

Khoảng 14h, Jackie, cư dân sống ở tầng 16 của tòa nhà số 7, ngửi thấy mùi khói. Qua khe hở nhỏ giữa giàn giáo bên ngoài cửa sổ, bà nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đang cháy trong một căn hộ gần đó.

Cấu trúc và khoảng cách giữa các tòa nhà trong cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Jackie đã cố gọi điện đến văn phòng quản lý chung cư nhưng không liên lạc được. Một nhân viên bảo vệ ở sảnh tòa nhà bà cho biết có một đám cháy ở tòa nhà số 6 có tên Wang Cheong House liền kề. Nghe xong, bà quay trở lại căn hộ của mình.

Sở Cứu hỏa sau đó cho biết đám cháy ban đầu bắt lửa từ tấm lưới nhựa che bên ngoài tòa nhà số 6 trước khi cháy bén sang các tấm xốp làm từ polystyrene quanh cửa sổ, khiến kính vỡ và lửa lan vào bên trong.

Giàn giáo tre, lưới bảo vệ và tấm xốp làm từ polystyrene bao quanh các tòa nhà trong quá trình cải tạo. Đồ họa: CNN

14h30

Một cư dân họ Lok, sống cùng mẹ ở tầng 11 của tòa nhà số 4, tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa ngắn khi ngửi thấy mùi khói xộc vào qua cửa sổ đang mở.

14h45

Nhiều nhân chứng bắt đầu nhận thấy đám cháy. Một người dùng mạng xã hội đang đi bộ bên ngoài đã quay được video cho thấy cụm lửa nhỏ cháy trong giàn giáo tre bao quanh tầng trệt của một tòa nhà.

Mồi lửa dẫn đến đám cháy nhấn chìm cụm chung cư ở Hong Kong Mồi lửa dẫn đến đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court. Video: Threads/striking_biking

Harry Cheung, cư dân 66 tuổi sống tại tòa nhà số 2, nghe thấy tiếng động lớn từ nhà mình và thấy lửa ở một tòa nhà khác khi nhìn ra ngoài. Ông lập tức gói ghém đồ đạc và tháo chạy.

Một cư dân khác ở tòa nhà số 2, Mut Yuen Ho, 69 tuổi, cũng sơ tán vào khoảng thời gian này sau khi nhìn thấy khói.

14h51

Sở Cứu hỏa Hong Kong nhận được cuộc gọi đầu tiên báo về đám cháy, đang bùng lên tại tòa nhà số 6 - Wang Cheong House.

Vị trí các tòa nhà trong cụm chung cư. Đồ họa: CNN

14h56

Lính cứu hỏa có mặt chỉ vài phút sau khi nhận được cuộc gọi, nhưng họ phải đương đầu với một đám cháy đã lan nhanh hơn khả năng dập tắt của họ. Giàn giáo quanh tòa nhà số 6 bốc cháy, ngọn lửa lan vào bên trong và lan sang cả các chung cư lân cận.

14h58

Ngọn lửa lan rộng với tốc độ chóng mặt. Lửa cháy rừng rực và những cột khói đen bốc lên khiến khu chung cư trông như một ngọn đuốc khổng lồ.

15h

Một cư dân 65 tuổi họ Ho sơ tán sau khi nghe thấy chuông báo cháy trong tòa nhà số 1 của mình.

Một giờ đã trôi qua kể từ khi Jackie, cư dân tòa nhà số 7, phát hiện đám cháy. Lúc này, khói đã len lỏi vào nhà của bà. Bà dùng khăn ướt che các khe hở dưới cửa và trốn trong phòng tắm.

15h02

Sở Cứu hỏa nâng mức báo động hỏa hoạn lên cấp 3 trong hệ thống 6 cấp độ.

15h15 - 15h30

Lửa bao trùm nhiều tòa chung cư ở Hong Kong, 4 người chết Lửa bao trùm cụm chung cư Wang Fuk Court chiều tối 26/11. Video: AFP

Các cư dân kịp sơ tán cho biết ngọn lửa đã lan sang các tòa nhà số 4, 5 và 7. Chiều muộn hơn, nó còn lan sang tòa nhà số 1, mặc dù thời điểm chính xác chưa rõ.

Khoảng 15h30, lực lượng cứu hỏa tại hiện trường mất liên lạc với một đồng nghiệp, sau này được xác định là Ho Wai-ho, 37 tuổi, người đã phục vụ trong sở 9 năm.

15h34

Báo động hỏa hoạn được nâng lên cấp 4. Lực lượng ứng phó khẩn cấp cho biết các mảnh vỡ rơi xuống cản trở đáng kể công việc của họ.

Giàn giáo tre rơi xuống trong vụ cháy chung cư Hong Kong Giàn giáo tre rơi xuống vụ cháy chung cư Hong Kong. Video: TVB

16h01

Mọi người phát hiện Ho, người lính cứu hỏa mất tích, ngã gục trên mặt đất bên ngoài một tòa nhà với vết bỏng trên mặt. Anh được đưa đến bệnh viện.

Đám đông tụ tập trên các con đường và cây cầu gần đó kinh hoàng theo dõi khi lính cứu hỏa chật vật dập tắt đám cháy bùng lên ở các tòa tháp. Đôi lúc, người ta nghe thấy những tiếng nổ lớn và các mảnh vỡ rơi xuống.

16h41

Lính cứu hỏa Ho Wai-ho tử vong tại bệnh viện, khiến cộng đồng vốn đang bàng hoàng càng thêm đau xót.

17h

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt các đám cháy ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Chính phủ thông báo về những trường hợp tử vong đầu tiên, gồm 4 người, trong đó có lính cứu hỏa Ho. Jackie vẫn ẩn náu trong phòng tắm của mình. Bà cho biết cảnh sát và lính cứu hỏa cứ nửa giờ lại gọi điện hỏi về vị trí của bà. Bà không biết chắc khi nào lực lượng cứu hộ sẽ đến.

18h22

Báo động hỏa hoạn được nâng lên cấp 5 khi các cuộc gọi cầu cứu tăng vọt. Hong Kong chỉ ghi nhận hai vụ cháy cấp 5 từ khi trở về với Trung Quốc vào năm 1997 đến nay.

19h05

Cuối cùng, lính cứu hỏa đã đến giải cứu Jackie, 5 tiếng sau khi bà cố cảnh báo văn phòng quản lý tòa nhà. Họ đưa cho bà mặt nạ oxy và hộ tống bà ra khỏi căn hộ bằng thang máy.

Đến thời điểm này, toàn bộ căn hộ của bà đã ngập trong khói. Jackie cho biết trong suốt thời gian trốn trong nhà vệ sinh, bà không nghe thấy tiếng chuông báo cháy nào reo lên.

21h

Số người chết tăng lên 13 và giới chức xác nhận 7 trong 8 tòa tháp đang bốc cháy. Lính cứu hỏa vẫn chưa thể tiếp cận một số cư dân ở các tầng cao.

Sở Cứu hỏa kêu gọi những người bị mắc kẹt gọi điện cầu cứu và cung cấp vị trí, đồng thời dùng băng keo và khăn giấy ướt bịt kín tất cả cửa ra vào và cửa sổ.

Một chiến dịch chữa cháy tổng lực được phát động với 767 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường, song mảnh vỡ và giàn giáo rơi xuống vẫn gây khó khăn cho nỗ lực cứu hộ.

21h30

Theo lãnh đạo đặc khu John Lee, 900 cư dân đã được sơ tán và đưa đến các khu tạm trú.

1h30 ngày 27/11

Ông Lee cho hay số người chết tăng lên 36 với 279 người mất tích. Vẫn còn dấu vết lửa rải rác ở 4 trong 7 tòa nhà.

3h30

Cảnh sát bắt ba người liên quan đến vụ hỏa hoạn.

5h48

Số người chết tăng lên 44. Cảnh sát cung cấp thêm chi tiết về 3 nghi phạm, gồm hai giám đốc và nhà tư vấn của một công ty xây dựng.

Giới chức đưa ra giả thuyết về nguyên nhân đám cháy lan nhanh dữ dội, cáo buộc ba người đàn ông về tội "sơ suất nghiêm trọng", sau khi lính cứu hỏa báo cáo về việc phát hiện các cửa sổ bị bịt kín bằng những tấm xốp làm từ polystyrene.

Cảnh sát sau đó xác nhận rằng chính polystyrene là thứ đã khiến ngọn lửa bốc lên các tòa nhà cao tầng và lan nhanh vượt tầm kiểm soát.

Khi người dân Hong Kong thức giấc, quy mô của thảm kịch dần dần trở nên rõ ràng và số người chết vẫn tiếp tục tăng lên. Đối mặt với áp lực lớn từ công chúng, chính quyền khởi động cuộc điều tra hình sự và chống tham nhũng.

15h

Khu vực đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong tối 28/11. Ảnh: AFP

Sở Cứu hỏa thông báo đã "cơ bản dập tắt" được đám cháy tại 4 tòa nhà, trong khi 3 tòa nhà còn lại đang "được kiểm soát hiệu quả". Số người chết tăng lên 55.

Số người thiệt mạng vẫn tiếp tục tăng lên trong những ngày sau đó. Thống kê hiện tại là 128 người chết và 79 người bị thương. Cơ quan điều tra ngày 28/11 bắt thêm 8 người liên quan đến dự án cải tạo.

Hong Kong từ 29/11 để tang các nạn nhân trong 3 ngày. Các trụ sở chính quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1/12. Các hoạt động công cộng không cần thiết bị hủy bỏ. Người dân có thể tới viết lời chia buồn vào những cuốn sổ tang được đặt ở khắp 18 quận của thành phố, trong khoảng thời gian 9h tới 21h hàng ngày.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)