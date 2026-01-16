Điện Biên lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, ra mắt chatbot nông nghiệp

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên với chatbot AI Điện Biên Smart Agri hứa hẹn phục vụ sản xuất, khai thác tiềm năng nông nghiệp địa phương.

Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh công bố chiều 15/1. Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Điện Biên trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Ông kỳ vọng Trung tâm sẽ đóng vai trò kết nối, huy động và lan tỏa các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu từ điểm cầu Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: MST

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, tại Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số "Make in Viet Nam 2025", tổ chức hồi tháng 12/2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, triển khai nền tảng AI chatbot nông nghiệp dành riêng cho tỉnh.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao các đơn vị chức năng phối hợp với các Sở, ngành của Điện Biên xây dựng, đưa nền tảng AI chatbot nông nghiệp vào hoạt động, hướng tới mục tiêu khai thác tiềm năng địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và cải thiện đời sống người dân. Điện Biên Smart Agri ra đời từ kết quả này.

Điện Biên Smart Agri được phát triển bởi Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mục tiêu của giải pháp là đưa khoa học và công nghệ đến gần người dân; chuẩn hóa kiến thức canh tác theo tiêu chuẩn GAP; cũng như ứng dụng AI cho tư vấn, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp.

Ứng dụng tập trung vào bốn cây trồng chủ lực của tỉnh, đồng thời hướng tới mô hình khoa học và công nghệ phục vụ địa phương. Ứng dụng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp, phát triển AI ứng dụng vào thực tiễn theo mô hình ứng dụng AI cấp địa phương thay vì đơn lẻ.

Hiện tại, ứng dụng đã hoạt động với các tính năng AI chẩn đoán sâu bệnh, chatbot AI, cung cấp thông tin thời tiết và hệ thống kiến thức GAP, có mặt trên Android (file APK) và nền web.

Giao diện ứng dụng Điện Biên Smart Agri nền web. Ảnh: Bảo Lâm

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, chatbot AI mới chỉ là kết quả bước đầu. Để đảm phục vụ hiệu quả người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn, Điện Biên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các đơn vị liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện sản phẩm.

Để khẳng định sự đồng hành, ông Phương cũng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ Điện Biên trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên bố trí nguồn lực và chương trình khoa học. Ông cũng đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Điện Biên, qua đó thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Bảo Lâm