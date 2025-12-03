'Kỷ nguyên số là cơ hội vàng để Tây Bắc rút ngắn khoảng cách'

Điện BiênThứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng trong bối cảnh phát triển của kỷ nguyên số, Tây Bắc cần tận dụng "cơ hội vàng" để bứt phá đi lên.

Tại Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số "Make in Viet Nam" sáng 3/2, tổ chức tại Điện Biên, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhìn nhận nhiều thách thức mà khu vực Tây Bắc đang gặp phải. Trong đó, quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chiếm đại đa số trong khu vực. Việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ số, tại các tỉnh khu vực Tây Bắc còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên theo ông, đây cũng là vùng đất giàu tiềm năng về nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, kinh tế cửa khẩu và thương mại biên giới.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số không phải là "câu chuyện xa xôi của phòng thí nghiệm", mà là động lực trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng "Tây Bắc càng khó khăn, càng cần nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên số để bứt phá".

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTTT

Ông ví dụ một số giải pháp công nghệ có thể ứng dụng tại đây, như nền tảng truy xuất nguồn gốc; chứng nhận số cho nông sản, dược liệu, các giải pháp nông nghiệp thông minh; quản lý vùng nguyên liệu bằng dữ liệu và cảm biến; hệ thống du lịch thông minh, quảng bá số, bản đồ số các di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng. Theo ông, việc tận dụng tốt chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là "cơ hội vàng" để Tây Bắc bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành, hỗ trợ Tây Bắc trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông cũng kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các viện, trường, chuyên gia và các doanh nghiệp công nghệ số Make in Viet Nam cùng chung tay, đồng hành, biến những cam kết, định hướng thành các chương trình, dự án cụ thể, hiệu quả và bền vững.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: TTTT

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng xác định việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp khắc phục điều kiện tự nhiên khó khăn, thu hẹp khoảng cách địa lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra động lực phát triển mới. Riêng với Điện Biên, ông cho rằng nhu cầu chuyển đổi số ở tỉnh đang nổi lên rõ nét hơn, đặc biệt tại một số lĩnh vực trọng tâm như nông nghiệp, du lịch.

Ví dụ trong nông nghiệp, ông cho biết tỉnh rất cần các giải pháp công nghệ Make in Viet Nam để phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng, dự báo chất lượng. "Đặc biệt là các công cụ đo đạc, thẩm định tín chỉ carbon. Đây là hướng đi mới, phù hợp xu thế phát triển nông nghiệp xanh và bền vững", ông nói.

Hay trong du lịch, lãnh đạo tỉnh Điện Biên kỳ vọng các giải pháp như thực tế ảo có thể phục vụ tái hiện giá trị lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; hay các nền tảng du lịch thông minh, hệ thống dữ liệu tập trung giúp người dân, doanh nghiệp và du khách tiếp cận thông tin thuận tiện, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm.

Ông Phú nhìn nhận: "Chỉ khi công nghệ số được đưa vào thực chất trong đời sống xã hội, trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, thì chuyển đổi số mới thực sự phát huy giá trị và tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững".

Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc thu hút hơn 300 đại biểu. Đây được xem là một trong những hoạt động quy mô và có tác động trực tiếp tới tiến trình chuyển đổi số của các tỉnh miền núi phía Bắc trong năm 2025.

Trong phiên chuyên đề buổi sáng, đại biểu đến từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp công nghệ số trong nước đã chia sẻ các mô hình thực tiễn, các nền tảng và giải pháp số phù hợp với điều kiện Tây Bắc, như nền tảng truy xuất nguồn gốc, giải pháp ứng dụng AI trong canh tác lúa, hệ thống quản lý du lịch thông minh.

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng trao Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cho ba sản phẩm đặc sản là Chè Shan tuyết, Chè phổ nhĩ Shan tuyết và Cà phê Điện Biên. Đây là các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, được đánh giá là hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu nông sản vùng miền mang tầm quốc gia nếu được ứng dụng công nghệ số để quản lý chất lượng và mở rộng thị trường.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các tỉnh phía Bắc chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cho ba sản phẩm đặc sản địa phương. Ảnh: TTTT

Ngoài ra, nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết, bao gồm: hợp tác đào tạo năng lực số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp truyền thông thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số phát triển các sản phẩm "Make in Viet Nam" phục vụ các địa phương; hợp tác giữa Cục Công nghiệp CNTT và các tỉnh phía Bắc nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn đến năm 2030.

Lưu Quý