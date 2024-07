Điểm vi phạm giao thông được thông báo trên VNeID

Từ 1/1/2025, việc trừ điểm vi phạm an toàn giao thông hoàn toàn tự động và được kết nối với VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia để thông báo cho người dân biết.

Sáng 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước công bố 6 luật vừa được Quốc hội thông qua. Trao đổi về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, cho biết Luật quy định người vi phạm bị trừ hết điểm sẽ phải học và kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Khi đủ điều kiện, họ mới được cấp lại điểm trong giấy phép lái xe.

Để chuẩn bị thực hiện quy định này, Bộ Công an đang tham mưu cho Chính phủ xây dựng nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó có các hành vi vi phạm hành chính bị trừ điểm giấy phép lái xe. Với các hành vi đã bị trừ điểm, người vi phạm không bị tước giấy phép lái xe.

Sau khi có nghị định, Bộ sẽ ban hành thông tư quy định cụ thể về kiểm tra lại kiến thức trật tự an toàn giao thông đường bộ với trường hợp bị trừ hết điểm.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an. Ảnh: Hiếu Duy

Ông Hùng cho biết để tránh gây nhầm lẫn, phiền hà trong việc trừ điểm với người vi phạm, Bộ Công an sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hiện 85% các quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an nên cơ sở dữ liệu sẽ được tích hợp đầy đủ từ trước đến nay và có thể liên thông, xác định việc vi phạm của người dân vào thời điểm, giúp dễ dàng trong việc truy xuất, xử phạt tiếp theo.

Từ ngày 1/1/2025, khi luật có hiệu lực thì việc trừ điểm vi phạm an toàn giao thông hoàn toàn tự động và được kết nối với hệ thống VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia để thông báo cho người bị trừ điểm biết các hành vi đã bị trừ bao nhiêu điểm, số điểm còn lại bao nhiêu.

"Việc này sẽ thuận tiện cho người dân theo dõi, tất cả đều kết nối liên thông, tự động, không có sự can thiệp trái pháp luật", Thứ trưởng Hùng nói.

Về triển khai trung tâm điều hành giao thông thông minh theo quy định của luật, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết Bộ công an đã chuẩn bị, xây dựng hệ thống dữ liệu chia sẻ trong lực lượng công an nhân dân từ trung ương và địa phương, kết nối dịch vụ công quốc gia, đủ sức điều hành an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc. Sau này hệ thống sẽ tích hợp thêm dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý phương tiện, cấp giấy phép lái xe.

Với quy định nồng độ cồn trong máu bằng không khi điều khiển phương tiện, trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết khi dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đưa ra nội dung này, có rất nhiều ý kiến, đa số đồng thuận nhưng cũng có băn khoăn quy định nồng độ cồn bằng 0.

Trước đó Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã xác định tiến tới xây dựng văn hóa trong giao thông đã điều khiển phương tiện thì không uống rượu bia. Việc quy định nồng độ cồn trong máu bằng 0 nhằm thiết lập văn hóa về giao thông, giảm thiểu tai nạn. Tính chung tỷ lệ tai nạn giao thông trong thời gian qua thì người điều khiển có nồng độ cồn trong máu và hơi thở gây tai nạn giao thông chiếm rất cao trong tổng số vụ tai nạn.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm 9 chương, 89 điều, kế thừa các hành vi bị nghiêm cấm từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Cụ thể Luật cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; cấm lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...

Ngoài Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong sáng 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước công bố các Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đoàn Loan