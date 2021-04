Dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence bao gồm 4 phân khu, trong đó 3 phân khu cao tầng là The Hill, The Sky, The Sea và phân khu shophouse The Center, hội đủ cả 3 tiêu chí về "Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ".

Nằm tại lõi trung tâm mới phía Nam TP Phú Quốc, trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt và tương lai có thể hút triệu lượt khách đổ về, Sun Grand City Hillside Residence có thế "tựa sơn hướng thủy", nhờ đó, gia chủ có thể phóng tầm mắt bao trọn đường bờ biển và ngắm nhìn hoàng hôn bên bờ Nam đảo Ngọc.

Sun Grand City Hillside Residence cũng kết nối dễ dàng với trục đại lộ New An Thới và tuyến đường huyết mạch xuyên suốt Bắc - Nam đảo. Sở hữu vị trí đắt giá tại thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, dự án phức hợp này thừa hưởng sức hút của cả hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng trị giá nhiều tỷ USD mà chủ đầu tư Sun Group dày công kiến tạo 5 năm qua.

Chủ đầu tư Sun Group nhận định, với vị trí độc đáo, những tòa căn hộ cao tầng tại Sun Grand City Hillside Residence có tiềm năng thiết lập mức giá mới như những căn hộ cao tầng tại các thành phố biển trên thế giới.