Diễm My, Quốc Anh gây chú ý khi đóng cặp

Lần đầu đóng cặp trong "Giấc mơ của mẹ", Diễm My 9x và diễn viên Quốc Anh gây chú ý với câu chuyện tình yêu.

Sau 16 tập lên sóng, vai Trà My (Diễm My 9x) và Trọng Khang (Quốc Anh) trong dự án truyền hình của đạo diễn Nguyễn Minh Chung nhận phản ứng tích cực từ khán giả. Chuyện tình giữa "Lọ Lem" và "Hoàng tử giả nghèo" là điểm nhấn của phim. Ở lần gặp đầu, họ rơi vào tình huống éo le, để lại ấn tượng xấu về nhau. Sự hiểu lầm nhanh chóng hóa giải khi Trọng Khang liên tục xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ Trà My.

Trên YouTube, nhiều người để lại bình luận về cặp sao. Quỳnh Giang nói: "Mình không hề cảm nhận được khoảng cách tuổi cách giữa họ vì trông rất đẹp đôi". Phương Duy nói: "Phản ứng hóa học của chị My với Quốc Anh khiến mình cười cả buổi tối".

Diễm My 9x - Quốc Anh: Cặp sao mới của màn ảnh Diễm My 9x - Quốc Anh trong teaser tập 15. Video: VieON

Diễm My 9x vượt áp lực chênh lệch tuổi tác - hơn Quốc Anh tám tuổi - để vào vai. Ban đầu biên kịch dự định sửa nội dung thành mối tình chị em. Sau vài phân đoạn, đạo diễn thấy khoảng cách tuổi tác còn là vấn đề lớn nên giữ nguyên. Diễm My 9x nói: "Tôi từng áp lực đến nỗi phải ngồi thiền nhiều tháng để bình tĩnh. Khi phim lên sóng, người xem phản ứng tích cực, tôi thở phào".

Cô từng xem các phim Quốc Anh đóng nhưng không ấn tượng. Ngày đầu gặp mặt ráp thoại, Diễm My 9x nói "choáng" trước vẻ điển trai của bạn diễn. Quốc Anh cao 1,86 mét, nét mặt Hàn Quốc. Cô đã thay đổi suy nghĩ, cho rằng anh cần thêm thời gian học hỏi, gặp đúng kịch bản, nhân vật hay sẽ tỏa sáng.

Cặp sao thực hiện bộ ảnh thời trang hồi tháng 7. Ảnh: Nghĩa Trí Huỳnh

Diễn viên nói ở những phân đoạn đầu tiên, hai chị em diễn rất sượng. Cô nhớ cảnh được Quốc Anh cầu hôn giữa không gian nhiều bóng bay, hoa, quay từ 17h đến 22h, phải bộc lộ nhiều trạng thái. Lúc này, phim vừa bấm máy, diễn viên mới quen nhau nên cả hai bước ra phim trường với tâm trạng thấp thỏm. Diễm My 9x nói: "Chúng tôi trải qua nhiều thử thách nhưng sau đó dần quen tiến độ. Quốc Anh có một điểm hay là sống thật với cảm xúc. Nhiều phân đoạn lúc tập diễn chưa tới nhưng khi vào set quay, bạn khiến tôi bất ngờ".

Hậu trường chụp ảnh của Diễm My 9x và Quốc Anh Hậu trường chụp ảnh thời trang của Diễm My 9x và Quốc Anh. Video: Nhân vật cung cấp

Để giải tỏa sự gượng gạo, họ dành thời gian đọc kịch bản chung, phân tích nhân vật. Khi rảnh, Quốc Anh rủ bạn diễn quay video vui, đi ăn cùng nhau. Anh nói: "Tôi và chị My thuộc típ người dễ bắt chuyện, có thể chia sẻ từ vai diễn đến cuộc sống. Chị đã giúp tôi nhiều trong quá trình làm việc, chỉ dạy cách nhập vai".

Diễm My 9x và Quốc Anh có nhiều kỷ niệm về lần đầu kết đôi trên màn ảnh. Ảnh: Nghĩa Trí Huỳnh

Nghệ sĩ nhớ phân đoạn Khang thấy Trà My dầm mưa, gọi cô vào xe trú. Cảnh quay lên hình nhìn lãng mạn, thực tế diễn viên đã phải dầm mưa nhân tạo là nước sông có bùn thay vì nước máy. Anh có nhược điểm khi mắc lỗi diễn xuất sẽ căng thẳng, vấp thoại. Diễm My 9x và các diễn viên khác như Hồng Vân, Khánh Huyền kiên nhẫn trên phim trường để anh khắc phục.

Quốc Anh nói: "Lần đầu thử sức ở thể loại phim tâm lý gia đình, nhận nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ tiền bối, tôi trân trọng và biết ơn". Anh học được nhiều kỹ năng diễn xuất, sử dụng đài từ, điều tiết cảm xúc từ đàn chị.

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung nhận xét: "Ngoài đời Quốc Anh tính như trẻ con, còn Diễm My 9x nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi lên phim họ cho tôi niềm tin sẽ trở thành bạn diễn hoàn hảo. Tôi tin ở các tập tiếp theo, chuyện tình và diễn xuất của họ còn gây bất ngờ cho khán giả".

Hậu trường vui nhộn của đoàn phim "Giấc mơ của mẹ" Hậu trường vui nhộn của đoàn phim "Giấc mơ của mẹ". Video: Nhân vật cung cấp

Giấc mơ của mẹ làm lại từ phim truyền hình ăn khách All about my mom của Hàn Quốc vào năm 2015. Nội dung xoay quanh cuộc đời bà Thanh (Hồng Vân), dành cả cuộc đời chăm lo chồng (Hữu Châu) và ba con (Nhan Phúc Vinh, Diễm My, Trần Ngọc Vàng). Tuy nhiên, tình thương quá lớn của bà đôi khi trở thành sự áp đặt, khiến con cái dần xa cách. Phim còn có các nghệ sĩ Kim Xuân, Quốc Anh, Kim Nhã, Ngân Hòa, Khánh Huyền đóng, dài 90 tập, đang quay cuốn chiếu sau thời gian ngưng vì Covid-19.

