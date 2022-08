Diễm My 9x: 'Ước quay ngược thời gian để bên mẹ'

Diễn viên Diễm My nói nếu được trở về quá khứ khi mẹ còn sống, cô bớt ngang bướng, lắng nghe bà nhiều hơn.

Cô đang gây chú ý qua vai Trà My trong phim truyền hình dài 80 tập Giấc mơ của mẹ, đề tài gia đình. Diễm My 9x đóng vai con gái duy nhất trong nhà có ba anh em, chịu thiệt thòi nhưng luôn quan tâm, thương yêu mọi người vô điều kiện.

Nhân vật khiến cô nhớ nhiều ký ức với mẹ - bà Phạm Phi Toàn, người qua đời ba năm trước. Cô nói: "Ngày đó, đôi khi tôi nghĩ mẹ áp đặt suy nghĩ cá nhân lên mình nhưng giờ mới hiểu thực sự bà chỉ là quá lo cho con gái. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ dành nhiều thời gian để đưa mẹ đi đây đó, trò chuyện nhiều hơn để mẹ con hiểu nhau".

Diễm My 9x diễn cảnh cãi vã với Hồng Vân trong phim "Giấc mơ của mẹ" Cảnh Diễm My 9x cãi nhau với Hồng Vân trong phim. Video: HTV2 Trong Giấc mơ của mẹ, cô có nhiều phân đoạn căng thẳng cùng nghệ sĩ Hồng Vân, thể hiện sự mâu thuẫn, bất đồng quan điểm giữa hai mẹ con. Diễm My từng đọc hết nhiều cuốn nhật ký mẹ để lại - tư liệu giúp cô thấu hiểu tâm tư của người làm mẹ, từ đó nuôi cảm xúc cho nhân vật. Lúc sinh thời, mẹ của nữ diễn viên thích ghi chép mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, sự kiện diễn ra trong ngày. "Tôi nhớ có đoạn mẹ viết tâm tư khi thấy tôi bực mình chỉ vì bị bắt uống chén thuốc bắc. Có trang giấy mẹ thể hiện nỗi lòng đếm từng ngày mẹ con giận nhau, ngủ riêng... Tôi chắt lọc cảm xúc bằng cách dán đầy sticker trong cuốn nhật ký, dùng bút gạch những điểm có thể áp dụng vào vai diễn", cô nói. Diễm My 9x bên mẹ ruột lúc bà sinh thời. Ảnh: Nhân vật cung cấp Trong phim, bà Thanh (Hồng Vân) thể hiện tình yêu thương các con bằng cách nấu món ăn ngon, thúc giục con gái phải sớm lấy chồng. Trà My lại nghĩ mẹ không quan tâm đến suy nghĩ của cô, chỉ cần anh hai (Nhan Phúc Vinh) thành công là đủ. Quan điểm hai thế hệ khác nhau nhưng họ chưa bao giờ ngồi xuống để nói ra nỗi lòng thay vì suốt ngày khắc khẩu. Ở đời thực, Diễm My và mẹ từng có lúc bất hòa như thế. Cô nói: "Tôi ít thể hiện tình cảm với người thân bằng lời nói, hành động ôm hôn. Tôi từng có suy nghĩ cứ làm việc, kiếm nhiều tiền, khi mẹ cần gì cũng có thể lo. Nhưng mới thấy, thực sự điều mẹ cần đơn giản chỉ là được ăn cơm, trò chuyện cùng con cái mỗi ngày". Cô đặt nhiều tâm huyết ở dự án suốt hai năm qua. Diễm My từng phải casting nhiều lần cùng đồng nghiệp từ Nam ra Bắc. Theo cô, đạo diễn Nguyễn Minh Chung giao vai vì thấy một phần câu chuyện của Trà My gần sát thực tế của Diễm My. Ngoài lấy cảm xúc từ thực tế, cô dành nhiều thời gian học thoại, tìm cách nắm bắt tâm lý nhân vật, kết nối bạn diễn.

Diễm My 9x chụp ảnh thời trang đầu tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn 10 năm trong nghề, Diễm My 9x thấy bản thân trưởng thành, mạnh mẽ. Trải qua biến cố mất mẹ, cô thấy bản thân trầm tĩnh hơn. Cô nói: "Tôi tin khi dùng cảm xúc thật để diễn, khán giả sẽ dễ dàng cảm nhận. Sau mỗi dự án, nhờ góp ý của các bậc tiền bối, tôi điều chỉnh nhịp thoại, ứng biến, sáng tạo hợp lý để phù hợp từng vai diễn".

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu phần 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990, chuẩn bị đóng web series Tứ đại mỹ nhân...

Giấc mơ của mẹ làm lại từ phim truyền hình ăn khách All about my mom của Hàn Quốc vào năm 2015. Nội dung xoay quanh cuộc đời bà Thanh (Hồng Vân), dành cả cuộc đời chăm lo chồng (Hữu Châu) và ba con. Tuy nhiên, tình thương quá lớn của bà đôi khi trở thành sự áp đặt, khiến con cái dần xa cách.

