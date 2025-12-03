Diễm My 9x mặc tôn dáng với đồ đông

Trong bộ ảnh thời trang mới, êkíp chọn thực hiện theo ý tưởng mùa đông châu Âu. Diễm My 9x diện trang phục tông màu hòa hợp không khí lễ hội cuối năm.
Cô phối áo khoác len dáng dài cùng chân váy đồng điệu.
Váy áo chất liệu dày dặn, phom dáng tối giản được Diễm My 9x yêu thích.
Người đẹp biến hóa kiểu váy len tay dài khi kết hợp thêm khăn choàng lông.
Cô sử dụng thêm túi bản nhỏ để tăng điểm nhấn.
Diễn viên phối đầm cúp ngực với blazer. Theo Diễm My 9x, trang phục phù hợp để dạo phố giữa thời tiết se lạnh hoặc dự tiệc với bạn bè.
Các gam màu trung tính như nâu, đen, be tôn da sáng của Diễm My. Cô trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc tự nhiên trong loạt ảnh.
Cô trở lại công việc sau thời gian sinh con trai đầu lòng nhiều tháng qua. Diễm My 9x nói tự tin khi đã lấy lại dáng thon gọn nhờ chế độ ăn uống và tập luyện thể thao phù hợp. Cô tham dự nhiều sự kiện, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng nhưng chưa có kế hoạch trở lại với phim ảnh.
Diễm My 9x dự sự kiện hồi giữa năm ở TP HCM.
Cô tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, 35 tuổi, lấy nghệ danh "9x" để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Người đẹp đóng phim từ lúc năm tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990. Cô kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn cuối năm 2023 sau sáu năm gắn bó. Anh 33 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT, đều ở Australia, hiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Họ đón con trai đầu lòng hồi đầu năm.
Tân Cao
Ảnh: Trí Nghĩa