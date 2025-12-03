Diễm My 9x mặc tôn dáng với đồ đông

Cô tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, 35 tuổi, lấy nghệ danh "9x" để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Người đẹp đóng phim từ lúc năm tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990. Cô kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn cuối năm 2023 sau sáu năm gắn bó. Anh 33 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT, đều ở Australia, hiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Họ đón con trai đầu lòng hồi đầu năm.