Diễm My 9x đón Tết bên gia đình người yêu

Diễn viên Diễm My dành cả ngày đầu tiên trong năm Nhâm Dần để vui chơi ở nhà bạn trai - doanh nhân Vinh Nguyễn.

Cô diện áo dài cách điệu màu hồng pastel khi đi chúc Tết gia đình bạn trai. Nhiều khán giả khen Diễm My và bạn trai đẹp đôi khi họ đăng ảnh nắm tay nhau trên trang cá nhân. Diễn viên nói: "Mọi năm, tôi đều dậy sớm, mặc áo dài đi thăm gia đình nội ngoại. Năm nay, tôi dành cả ngày mùng 1 cho anh Vinh và bố mẹ bạn trai. Nhà anh tâm lý, đối đãi với tôi như con gái". Người đẹp thấy ấm áp, bình yên như những năm đón Tết lúc còn mẹ.

Diễm My, Vinh Nguyễn diện áo dài cách điệu mùng 1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi nhận lì xì, cả nhà quây quần bên nhau ăn bánh mứt rồi đi uống cà phê. Diễm My cho biết Tết năm nay khá bận, vì bộ phim 1990 do cô đóng chính vừa ra mắt. Cô có kế hoạch quảng bá phim cùng ê-kíp. Sau đó, người đẹp sẽ đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai.

Người đẹp và Vinh Nguyễn công khai tình cảm vào tháng 3/2018. Họ gặp nhau ở Australia, khi diễn viên đến đây để quảng bá phim. Sau hai năm đầu yêu xa, nam doanh nhân về nước phát triển công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2021, họ kết hợp mở nhà hàng tại TP HCM. Anh là người đam mê thể thao, truyền cảm hứng cho Diễm My trong việc tự tập luyện ờ nhà thời dịch. Họ có kế hoạch kết hôn nhưng chưa xác định thời gian cưới.

Diễm My bên bố mẹ và em gái Vinh Nguyễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi. Cô từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu phần 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990, chuẩn bị đóng cùng Lan Ngọc, Phương Anh Đào, Jun Vũ trong web series Tứ đại mỹ nhân...

Vân An